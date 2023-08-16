Многодетная белгородка после скандала отказалась сдавать полученный бесплатно дом

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Рустэм Зайнуллин сообщил, что многодетную семью поставили на учёт малоимущих граждан, которые нуждаются в жилье в Белгороде. Новый дом им предоставили в равных долях, в том числе доли в имуществе получили и несовершеннолетние дети. Позже в результате проверки подтвердилось, что семья опубликовала объявление о сдаче дома в аренду. Это может нарушать права детей, поэтому без согласования органов опеки такая сделка была бы незаконной.
Любое распоряжение имуществом несовершеннолетнего, в том числе сдача в аренду, не должно ухудшать жилищные условия ребенка. Такие сделки требуют обязательного согласия органов опеки, которое в данном случае не получено, то есть сделка в случае ее заключения была бы незаконной.
Рустэм Зайнуллин
С матерью провели соответствующую беседу. После этого объявление о сдаче дома в аренду с сайта убрали, а мать обязалась переехать семьёй в новый дом в ближайшее время.
Правительство области задумалось над тем, что сделать, чтобы таких случаев больше не было. Готовятся предложения по изменению профильных нормативных актов Белгородской области, по которым жилые помещения по договорам найма с возможностью перевода в собственность будут предоставлять только в случае фактического заселения.
Ранее ситуацию комментировал губернатор Вячеслав Гладков, который сообщил, что этот случай в регионе не единственный и что меры контроля ситуации с жильём для многодетных семей в регионе будут усиливать. Например, предоставлять право перевести жильё в собственность через пять лет при отсутствии проблем.