Многодетная белгородка после скандала отказалась сдавать полученный бесплатно дом

Рустэм Зайнуллин сообщил, что многодетную семью поставили на учёт малоимущих граждан, которые нуждаются в жилье в Белгороде. Новый дом им предоставили в равных долях, в том числе доли в имуществе получили и несовершеннолетние дети. Позже в результате проверки подтвердилось, что семья опубликовала объявление о сдаче дома в аренду. Это может нарушать права детей, поэтому без согласования органов опеки такая сделка была бы незаконной.