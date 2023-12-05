Всему виной провал: Красный мост с белгородским следом оказался в центре скандала

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
На минувшей неделе, 30 ноября, в Орле торжественно открыли многострадальный Красный мост. Однако долго поездить по нему у водителей не получилось. Причиной стал провал на прилегающей улице.
Из-за ямы движение перекрыли минимум до полуночи 7 декабря. Ограничения коснулись всего транспорта, в том числе общественного. Ситуацию мэр Орла Юрий Парахин охарактеризовал как очень серьёзную.
Впрочем, как пишет издание, у орловцев возникло немало вопросов и к самому градоначальнику. После случившегося местные жители обрушились на мэра с критикой. Орловцы прежде всего интересуются, почему городские власти за три года реконструкции Красного моста не позаботились о состоянии прилегающих к мосту улиц.
На инцидент обратила внимание и местная прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что всё произошло из-за «непринятия надлежащих мер упреждающего характера». Главе администрации Орла внесли представление.
Напомним, что в 2020 году договор о ремонте Красного моста подписали с белгородской компанией «Ремспецмост». Работы должны были завершиться к ноябрю 2022 года. Однако гендиректора компании обвинили в хищении бюджетных средств при ремонте. Сообщалось, что организация растратила более 179 млн рублей. В итоге гендиректора приговорили к 4,5 года тюрьмы.