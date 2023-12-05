Всему виной провал: Красный мост с белгородским следом оказался в центре скандала

Впрочем, как пишет издание, у орловцев возникло немало вопросов и к самому градоначальнику. После случившегося местные жители обрушились на мэра с критикой. Орловцы прежде всего интересуются, почему городские власти за три года реконструкции Красного моста не позаботились о состоянии прилегающих к мосту улиц.