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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Белгородцы просят ответить, кто должен укреплять арендуемые помещения

Мэр не смог ответить, за чей счёт должны укреплять арендуемые для бизнеса помещения

27 февраля 2024, 13:13
Фото: 1MI

Белгородцы просят ответить, кто должен укреплять арендуемые помещения

Соответствующий вопрос белгородка задала мэру Валентину Демидову. Тот заявил, что укрепление арендуемых помещений носит рекомендательный характер, а также объяснил, как следует поступить в данной ситуации.

Жительница Белгорода обратилась к мэру Валентину Демидову с вопросом по поводу укрепления арендуемого здания. Девушка объяснила, что снимает небольшое коммерческое помещение под студию маникюра, официально работает самозанятой, но в одиночку.

Вчера представители администрации принесли информацию о принятии мер безопасности — нанесении бронеплёнки на окна и покупке аптечки. И то, и другое стоит немало для меня, а арендодатели не хотят брать расходы на себя. Кто должен наносить бронеплёнку на стёкла, если есть такой регламент?
белгородка

Демидов ответил жительнице в прямом эфире. По его словам, выполнять защитные меры необязательно, местная администрация только рекомендует предпринимателям это сделать. Решить же, кто должен клеить бронеплёнку, девушка должна сама со своим арендодателем.

Что касается ваших взаимоотношений с арендодателем, они регулируются вашим договором. То есть здесь вам нужно самим договориться с собственниками о том, кто должен выполнить эти защитные меры.
Валентин Демидов

Напомним, что в середине февраля мэрия Белгорода направила предпринимателям письма об укреплении арендуемых помещений, а также объяснила, что обязательно должно присутствовать в аптечке.

Некоторых предпринимателей такие рекомендации не устроили: они сообщили, что укрепят помещения, если для этого им выдадут деньги.

Давайте деньги, мы сделаем: бизнес не оценил идею укрепления зданий за свой счёт
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#Город#Белгородская область#Бизнес#Новости Белгорода#Защита#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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