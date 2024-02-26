Установят ли вблизи белгородских школ дополнительные укрытия?

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Жительница Белгородской области обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в рамках вечернего прямого эфира. Женщина попросила установить в радиусе 300-500 метрах от школ дополнительные укрытия, где смогли бы спрятаться дети.
Сейчас находимся на дистанционном обучении, потому что школа находится в одном километре от дома. На массиве нет укрытий, магазинов или каких-либо других мест, где можно было бы спрятаться в случае опасности. Возможно ли организовать укрытия на расстоянии 300-500 метров от школ?
спросила женщина
Глава региона ответил белгородке, что власти рассмотрят место, о котором говорит женщина, и попробуют решить возникшую проблему.
В районах эта работа ещё продолжается, а в Белгороде вскоре возобновится. Ваше обращение передал главе Белгородского района Анне Куташовой, она обязательно его рассмотрит. Пока не могу Вам сказать о решении, потому что нужно посмотреть местность и движение детей.
Вячеслав Гладков
Отметим, что вскоре бетонные укрытия также планируется установить в парках и на пляжах Белгородской области.