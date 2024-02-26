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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Белгородцы попросили установить дополнительные укрытия вблизи школ

Установят ли вблизи белгородских школ дополнительные укрытия?

26 февраля 2024, 18:25
Фото: 1MI

Белгородцы попросили установить дополнительные укрытия вблизи школ

Соответствующий вопрос поступил главе региона в ходе прямого эфира. Он отметил, что для начала необходимо изучить местность и рассмотреть маршруты детей по пути в образовательные учреждения.
Сюжет
Укрытия

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в рамках вечернего прямого эфира. Женщина попросила установить в радиусе 300-500 метрах от школ дополнительные укрытия, где смогли бы спрятаться дети.

Сейчас находимся на дистанционном обучении, потому что школа находится в одном километре от дома. На массиве нет укрытий, магазинов или каких-либо других мест, где можно было бы спрятаться в случае опасности. Возможно ли организовать укрытия на расстоянии 300-500 метров от школ?
спросила женщина

Глава региона ответил белгородке, что власти рассмотрят место, о котором говорит женщина, и попробуют решить возникшую проблему.

В районах эта работа ещё продолжается, а в Белгороде вскоре возобновится. Ваше обращение передал главе Белгородского района Анне Куташовой, она обязательно его рассмотрит. Пока не могу Вам сказать о решении, потому что нужно посмотреть местность и движение детей.
Вячеслав Гладков

Отметим, что вскоре бетонные укрытия также планируется установить в парках и на пляжах Белгородской области.

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#Белгородская область#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Укрытия#Модульные укрытия
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