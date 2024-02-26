Установят ли вблизи белгородских школ дополнительные укрытия?

Белгородцы попросили установить дополнительные укрытия вблизи школ

Соответствующий вопрос поступил главе региона в ходе прямого эфира. Он отметил, что для начала необходимо изучить местность и рассмотреть маршруты детей по пути в образовательные учреждения.