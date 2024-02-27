Как изменились выплаты для репрессированных, ветеранов труда и детей войны?

В мэрии Белгорода назвали размеры ежемесячных выплат для отдельных категорий граждан. Речь идёт о репрессированных и впоследствии реабилитированных лицах, пострадавших от политических репрессий, тружениках тыла, ветеранах труда и военной службы, а также тех, кто родился с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, — детях войны. Для всех них предусмотрен социальный пакет. Исключение — только дети войны.