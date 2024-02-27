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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Пенсионеры

Как изменились выплаты для репрессированных, ветеранов труда и детей войны?

27 февраля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеры

В мэрии Белгорода назвали суммы выплат репрессированным и труженикам тыла

Мэрия опубликовала данные о суммах ежемесячных выплат некоторым категориям белгородцев. Речь о тружениках тыла, репрессированных, ветеранах труда и детях войны. Для всех них, за исключением последних, предусмотрен соцпакет.

В мэрии Белгорода назвали размеры ежемесячных выплат для отдельных категорий граждан. Речь идёт о репрессированных и впоследствии реабилитированных лицах, пострадавших от политических репрессий, тружениках тыла, ветеранах труда и военной службы, а также тех, кто родился с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, — детях войны. Для всех них предусмотрен социальный пакет. Исключение — только дети войны.

Согласно данным мэрии, с 1 января 2024 года репрессированные получают 1371 рубль ежемесячно в случаях, если у них нет соцпакета. Если он есть, сумма варьируется от 667 до 1247 рублей. Пострадавшим от политических репрессий положена выплата в размере 1193 рублей без соцпакета, в ином случае — от 489 до 1069 рублей.

Труженикам тыла без соцпакета платят 1371 рубль, при его наличии — от 706 до 1309 рублей. Ветеранам труда без социального пакета выплачивают 1193 рубля, при его наличии — 1131 рубль. Для детей войны предусмотрена выплата в размере 1193 рублей.

Подробнее ознакомиться с информацией можно в прикреплённой ниже таблице.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области повышенную пенсию получают больше 55 тыс. жителей старше 80 лет. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 16 269 рублей.

Размеры выплатРазмеры выплат
Размеры выплатРазмеры выплат
Размеры выплат
Фото: скриншот с сайта мэрии Белгорода
Дольше прожил — больше получил. У 55 тысяч белгородцев повышенные пенсии
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Дети войны#Ветераны труда#Репрессированные#Труженики тыла
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