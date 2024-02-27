Дошло до казаков: белгородка пожаловалась, что им не платят зарплату за дежурства

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Белгородка попросила разобраться с зарплатами казаков, которые дежурят на блокпостах. Им якобы не выплачивают деньги за дежурства уже почти два месяца.
Как объяснила женщина, её брат — казак. По её словам, казаки стоят на блокпостах ещё с 1 января текущего года. У них имеется ставка за дежурство, но зарплату даже за январь они не получили, утверждает белгородка. Жительница региона пишет, что многие не хотят выходить на дежурства, потому что им не платят и «кормят завтраками».
«У людей тоже семьи, которые хотят есть, а не „завтраками“ питаться. Почему контрактникам платят стабильно? Они [казаки — прим. ред.] тоже стоят на границе, тоже рискуют своими жизнями, а им даже эти жалкие копейки не оплачивают», — сетует белгородка.
Более того, по словам женщины, такое случается не первый раз. В прошлом году с выплатами была такая же проблема, казакам также пришлось «выбивать» деньги.
На сообщение жительницы региона отреагировали в региональном оперштабе. Там пообещали разобраться в ситуации.
Ранее белгородцев возмутило отношение к членам региональной самообороны. Жена одного из ополченцев рассказала, что им якобы приходится закупать инструменты и обмундирование, а дежурства коллег оплачивать из собственного кармана. На обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона тоже обещал разобраться.