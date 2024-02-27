Дошло до казаков: белгородка пожаловалась, что им не платят зарплату за дежурства

Как объяснила женщина, её брат — казак. По её словам, казаки стоят на блокпостах ещё с 1 января текущего года. У них имеется ставка за дежурство, но зарплату даже за январь они не получили, утверждает белгородка. Жительница региона пишет, что многие не хотят выходить на дежурства, потому что им не платят и «кормят завтраками».