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Казаки

Дошло до казаков: белгородка пожаловалась, что им не платят зарплату за дежурства

27 февраля 2024, 08:04
Фото: 1MI
Казаки

В Белгородской области разберутся с зарплатами казаков за дежурства

Белгородка обратилась к властям и рассказала, что казаки дежурят на блокпостах ещё с 1 января. Прошло почти два месяца, но зарплату за это они так и не получили. Более того, женщина утверждает, что проблемы с выплатами были и ранее. Разобраться с ситуацией собираются в региональном оперштабе.

Белгородка попросила разобраться с зарплатами казаков, которые дежурят на блокпостах. Им якобы не выплачивают деньги за дежурства уже почти два месяца.

Как объяснила женщина, её брат — казак. По её словам, казаки стоят на блокпостах ещё с 1 января текущего года. У них имеется ставка за дежурство, но зарплату даже за январь они не получили, утверждает белгородка. Жительница региона пишет, что многие не хотят выходить на дежурства, потому что им не платят и «кормят завтраками».

«У людей тоже семьи, которые хотят есть, а не „завтраками“ питаться. Почему контрактникам платят стабильно? Они [казаки — прим. ред.] тоже стоят на границе, тоже рискуют своими жизнями, а им даже эти жалкие копейки не оплачивают», — сетует белгородка.

Более того, по словам женщины, такое случается не первый раз. В прошлом году с выплатами была такая же проблема, казакам также пришлось «выбивать» деньги.

На сообщение жительницы региона отреагировали в региональном оперштабе. Там пообещали разобраться в ситуации.

Ранее белгородцев возмутило отношение к членам региональной самообороны. Жена одного из ополченцев рассказала, что им якобы приходится закупать инструменты и обмундирование, а дежурства коллег оплачивать из собственного кармана. На обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона тоже обещал разобраться.

Удобная рабочая сила? Белгородцы жалуются на отношение к членам самообороны
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