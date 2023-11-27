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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Участники самообороны

В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек

27 ноября 2023, 11:57
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Участники самообороны

59 участников белгородской самообороны наградили медалями

Накануне глава региона в торжественной обстановке вручил региональные и ведомственные награды 59 членам белгородской самообороны. Также губернатор рассказал, сколько всего в самообороне состоит участников и сколько создано батальонов.

Участники белгородской самообороны получили медали. За отвагу при эвакуации жителей Шебекинского округа, за личный вклад в обеспечение безопасности и другое наградили 59 человек. Белгородцам вручили ведомственные и региональные награды.

В настоящий момент в рядах самообороны находятся почти 6 тысяч человек, в числе которых более 200 женщин. Всего в регионе восемь батальонов, включающие от трёх до пяти рот.

Напомним, что о создании медали «За доблесть в рядах белгородской самообороны» стало известно в начале ноября.

Награждение участников белгородской самообороны Награждение участников белгородской самообороны
Награждение участников белгородской самообороны Награждение участников белгородской самообороны
Награждение участников белгородской самообороны Награждение участников белгородской самообороны
Награждение участников белгородской самообороны Награждение участников белгородской самообороны
Награждение участников белгородской самообороны
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков рассказал, что участникам белгородской самообороны вручат медали
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#Белгородская область#Награда#Награждение#Медаль#Белгород#Вячеслав Гладков#Самооборона#Александра Склярова
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