В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Участники белгородской самообороны получили медали. За отвагу при эвакуации жителей Шебекинского округа, за личный вклад в обеспечение безопасности и другое наградили 59 человек. Белгородцам вручили ведомственные и региональные награды.
В настоящий момент в рядах самообороны находятся почти 6 тысяч человек, в числе которых более 200 женщин. Всего в регионе восемь батальонов, включающие от трёх до пяти рот.
Напомним, что о создании медали «За доблесть в рядах белгородской самообороны» стало известно в начале ноября.