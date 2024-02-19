«Минин и Пожарский». Гладков дал неожиданную оценку белгородской самообороне

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Журналист Владимир Соловьёв рассказал, что боевые командиры очень хорошо отзываются о членах белгородской самообороны: «готовы биться за родной город до конца». Вячеслав Гладков отметил, что так и есть и что работают люди за идею.
Мне никто не верил, если честно. Это же не я их придумал. А меня реально на улице останавливали и говорили: «Слушайте, давайте мы создадим». Я собрал тех, кто служил, прям серьёзных людей. Спросил у них: «Для меня главный вопрос — за деньги или за идею? Стою на перепутье». Мне ответили: «За идею».
Вячеслав Гладков
После этого губернатор взял расходы по обмундированию и снаряжению на себя: «Бьёмся за свой дом и свою землю». Соловьёв назвал это «настоящим народным ополчением».
Минин и Пожарский,
— ответил ему Гладков.
Глава региона добавил, что очень сильно в этом вопросе помогали ЧВК и Минобороны.
Минин и Пожарский — основатели Второго народного ополчения, созданного в 1611 году для борьбы с польскими интервентами. Общими усилиями ополчение в период Смуты разбило польскую армию под Москвой и освободило столицу от оккупации.