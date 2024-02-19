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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Гладков сравнил белгородскую самооборону с ополчением Минина и Пожарского

«Минин и Пожарский». Гладков дал неожиданную оценку белгородской самообороне

19 февраля 2024, 13:04
Фото: кадр из интервью Гладкова Владимиру Соловьёву, «Смотрим.Ру»

Гладков сравнил белгородскую самооборону с ополчением Минина и Пожарского

Во время беседы с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым губернатор Вячеслав Гладков высоко оценил уровень мотивации членов белгородской самообороны и сравнил их с ополченцами Минина и Пожарского.

Журналист Владимир Соловьёв рассказал, что боевые командиры очень хорошо отзываются о членах белгородской самообороны: «готовы биться за родной город до конца». Вячеслав Гладков отметил, что так и есть и что работают люди за идею.

Мне никто не верил, если честно. Это же не я их придумал. А меня реально на улице останавливали и говорили: «Слушайте, давайте мы создадим». Я собрал тех, кто служил, прям серьёзных людей. Спросил у них: «Для меня главный вопрос — за деньги или за идею? Стою на перепутье». Мне ответили: «За идею».
Вячеслав Гладков

После этого губернатор взял расходы по обмундированию и снаряжению на себя: «Бьёмся за свой дом и свою землю». Соловьёв назвал это «настоящим народным ополчением».

Минин и Пожарский,
— ответил ему Гладков.

Глава региона добавил, что очень сильно в этом вопросе помогали ЧВК и Минобороны.

Минин и Пожарский — основатели Второго народного ополчения, созданного в 1611 году для борьбы с польскими интервентами. Общими усилиями ополчение в период Смуты разбило польскую армию под Москвой и освободило столицу от оккупации.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Соловьёв#Народное ополчение#Ополчение#Артем Черненко#Белгородская самооборона
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