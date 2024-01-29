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Published Сегодня, 13:39

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Территориальная самооборона

Удобная рабочая сила? Белгородцы жалуются на отношение к членам самообороны

29 января 2024, 13:39
Фото: 1MI
Территориальная самооборона

Белгородцев возмутило отношение к членам региональной самообороны

Жена одного из участников белгородской самообороны рассказала в Сети, что ополченцы якобы самостоятельно закупают инструменты и обмундирование, а также из собственного кармана оплачивают дежурства своих коллег. Ситуацию взял на контроль глава региона.

Жительница Яковлевского горокруга заявила о плохом отношении к участникам территориальной самообороны. По её словам, в муниципалитете сохраняется проблема с обмундированием, с оплатой дежурств и недостатком инструментов.

Три месяца человеку не платят зарплату. Наши ребята не оставили товарища в беде и из собственных средств сложились ему деньгами и оплатили дежурства. Они собственными силами трудились на строительстве полигона, что-то покупали для оборудования блиндажей из своего кармана.
отметила женщина

У всех членов самообороны есть семья, но они, утверждает жительница, выходят на дежурства, хоть их и не оплачивают. «Я вижу переживания моего мужа и не могу остаться в стороне: силы и время, которые были потрачены — всё это напрасно и зря. Их просто использовали как бесплатную и удобную рабочую силу», — высказалась неравнодушная белгородка.

Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который пообещал разобраться в вопросе.

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#Общество#Белгородская область#Добровольцы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Территориальная самооборона
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