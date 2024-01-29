Удобная рабочая сила? Белгородцы жалуются на отношение к членам самообороны

У всех членов самообороны есть семья, но они, утверждает жительница, выходят на дежурства, хоть их и не оплачивают. «Я вижу переживания моего мужа и не могу остаться в стороне: силы и время, которые были потрачены — всё это напрасно и зря. Их просто использовали как бесплатную и удобную рабочую силу», — высказалась неравнодушная белгородка.