Удобная рабочая сила? Белгородцы жалуются на отношение к членам самообороны

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Жительница Яковлевского горокруга заявила о плохом отношении к участникам территориальной самообороны. По её словам, в муниципалитете сохраняется проблема с обмундированием, с оплатой дежурств и недостатком инструментов.
Три месяца человеку не платят зарплату. Наши ребята не оставили товарища в беде и из собственных средств сложились ему деньгами и оплатили дежурства. Они собственными силами трудились на строительстве полигона, что-то покупали для оборудования блиндажей из своего кармана.
отметила женщина
У всех членов самообороны есть семья, но они, утверждает жительница, выходят на дежурства, хоть их и не оплачивают. «Я вижу переживания моего мужа и не могу остаться в стороне: силы и время, которые были потрачены — всё это напрасно и зря. Их просто использовали как бесплатную и удобную рабочую силу», — высказалась неравнодушная белгородка.
Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который пообещал разобраться в вопросе.