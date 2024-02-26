Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?

Военком рассказал каналу, опубликовавшему запись, что в тот вечер был трезвым, в отличие от женщины. По его словам, белгородка предъявила ему претензии из-за нахождения мужа в зоне СВО. Принёв в тот день приехал в магазин в военной форме, из-за этого началась перепалка, и женщина распылила перцовый баллончик. Также, по словам участника потасовки, за это её «просто вытащили на улицу и придавили руку, в которой был баллончик». Мужчина добавил, что к пивному магазину приехала полиция, а конфликт был исчерпан.