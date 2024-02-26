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Published Сегодня, 07:58

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Драка

Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?

26 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Драка

В Сети сообщили о драке в Белгороде с участием мужчин в военной форме

23 февраля возле пивного магазина компания избила женщину. Как пишет Telegram-канал «Блэтгород», одним из участников потасовки был военком. Сам он утверждает, что на место происшествия приезжала полиция, а конфликт исчерпан. Однако по информации «Белгород № 1», военком отправится на СВО.

В Сети появилась информация, что военкома Романа Принёва могут отправить в зону спецоперации из-за избиения женщины в Белгороде. Однако сам мужчина утверждает, что на месте происшествия была полиция, а конфликт якобы исчерпан.

Инцидент произошёл 23 февраля в одном из пивных магазинов на улице К. Заслонова. Сообщается, что компания избила женщину, а одним из участников потасовки был упомянутый военком.

Как рассказывают очевидцы, двое мужчин в военной форме поругались с сотрудницей заведения. Спустя некоторое время один из них выбежал на улицу, держась за лицо: сообщается, что в лицо ему распылили перцовый баллончик. После этого мужчина якобы вернулся обратно в пивной магазин, вытащил женщину за волосы на улицу и начал её бить.

Также свидетели утверждают, что участники драки заметили, что их снимают на видео, и стали ломиться в автомобиль, требуя удалить запись.

Военком рассказал каналу, опубликовавшему запись, что в тот вечер был трезвым, в отличие от женщины. По его словам, белгородка предъявила ему претензии из-за нахождения мужа в зоне СВО. Принёв в тот день приехал в магазин в военной форме, из-за этого началась перепалка, и женщина распылила перцовый баллончик. Также, по словам участника потасовки, за это её «просто вытащили на улицу и придавили руку, в которой был баллончик». Мужчина добавил, что к пивному магазину приехала полиция, а конфликт был исчерпан.

Однако, по данным канала «Белгород № 1», документы уже передали следователям. Самого военкома, как пишет источник, теперь хотят отправить в зону СВО.

В ноябре прошлого года ещё одна белгородка пожаловалась на побои от мужчины в военной форме. Полиция проводила проверку по данному факту.

Белгородка жалуется на побои от мужчины в военной форме: в полиции проводят проверку
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