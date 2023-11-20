Белгородка жалуется на побои от мужчины в военной форме: в полиции проводят проверку

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Женщина по имени Ирина обратилась с жалобой в соцсети Губкина. Белгородка утверждает, что её избил некий участник СВО по имени Денис. К записи Ирина прикладывает фотографии своих побоев: разбитое лицо, вырванные волосы, синяки на теле. На момент публикации изображения уже удалены.
Сейчас я нахожусь в больнице с сотрясение мозга и черепно-мозговыми травмами. Когда я лежала на асфальте, меня избивали ногами по голове и по лицу берцами, и этот человек был в военной форме.
Ирина в соцсети «ВКонтакте»
Конфликт произошёл 11 ноября на автомойке «Техас» в Губкине. По словам пострадавшей, началось всё со словесной перепалки с женой Дениса, после чего началась драка. Защитить Ирину пытался её молодой человек, но в итоге девушку всё равно «забили ногами в овраг».
В пресс-службе УМВД по региону Бел.Ру сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.
В комментариях под записью Ирины появились те, кто за Дениса заступился. Его знакомые и родственники утверждают, что мужчина действительно участвовал в СВО и получил ранение. По мнению ряда людей, такого сделать Денис не мог, ведь он «герой» и «красава».