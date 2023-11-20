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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Военный, рисунок нейросети

Белгородка жалуется на побои от мужчины в военной форме: в полиции проводят проверку

20 ноября 2023, 10:26
Фото: Midjourney
Военный, рисунок нейросети
Жительница Белгородской области по имени Ирина пожаловалась в соцсетях на то, что её избил мужчина в военной форме. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по факту конфликта проводится проверка.
Сюжет
УМВД

Женщина по имени Ирина обратилась с жалобой в соцсети Губкина. Белгородка утверждает, что её избил некий участник СВО по имени Денис. К записи Ирина прикладывает фотографии своих побоев: разбитое лицо, вырванные волосы, синяки на теле. На момент публикации изображения уже удалены.

Сейчас я нахожусь в больнице с сотрясение мозга и черепно-мозговыми травмами. Когда я лежала на асфальте, меня избивали ногами по голове и по лицу берцами, и этот человек был в военной форме.
Ирина в соцсети «ВКонтакте»

Конфликт произошёл 11 ноября на автомойке «Техас» в Губкине. По словам пострадавшей, началось всё со словесной перепалки с женой Дениса, после чего началась драка. Защитить Ирину пытался её молодой человек, но в итоге девушку всё равно «забили ногами в овраг».

В пресс-службе УМВД по региону Бел.Ру сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.

В комментариях под записью Ирины появились те, кто за Дениса заступился. Его знакомые и родственники утверждают, что мужчина действительно участвовал в СВО и получил ранение. По мнению ряда людей, такого сделать Денис не мог, ведь он «герой» и «красава».

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Полиция#УМВД#Автомойка#Эксклюзив#Травмы#Побои#Конфликт#Белгород#СВО#Артем Черненко
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