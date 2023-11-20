Белгородка жалуется на побои от мужчины в военной форме: в полиции проводят проверку

В комментариях под записью Ирины появились те, кто за Дениса заступился. Его знакомые и родственники утверждают, что мужчина действительно участвовал в СВО и получил ранение. По мнению ряда людей, такого сделать Денис не мог, ведь он «герой» и «красава».