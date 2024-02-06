Белгородец решил заступиться за плакавшую незнакомку, но его избил её сожитель

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
25-летний житель Губкина приехал в Старый Оскол к знакомым. Проходя мимо домов, он увидел плачущую девушку. Парень подошёл к ней и выяснил, что та поссорилась со своим сожителем.
Белгородец решил заступиться за незнакомку и пришёл к квартире обидчика. Между ними в итоге произошла драка прямо в подъезде. Сожитель девушки нанёс несколько ударов кулаком в лицо губкинцу.
Потерпевший обратился в отдел полиции с заявлением о причинении вреда здоровью. Оказалось, что 37-летний житель Старого Оскола был ранее судим.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет тюрьмы.