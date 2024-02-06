Белгородец решил заступиться за плакавшую незнакомку, но его избил её сожитель

Белгородец избил незнакомца, попытавшегося заступиться за его девушку

Происшествие случилось в Старом Осколе, куда 25-летний житель Губкина приехал к своим друзьям. На улице парень увидел девушку, которая, как оказалось, поссорилась со своим сожителем. Парень решил заступиться за неё, но всё закончилось не совсем удачно. Подробности сообщили в региональном УМВД.