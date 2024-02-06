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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Драка

Белгородец решил заступиться за плакавшую незнакомку, но его избил её сожитель

6 февраля 2024, 14:39
Фото: 1MI
Драка

Белгородец избил незнакомца, попытавшегося заступиться за его девушку

Происшествие случилось в Старом Осколе, куда 25-летний житель Губкина приехал к своим друзьям. На улице парень увидел девушку, которая, как оказалось, поссорилась со своим сожителем. Парень решил заступиться за неё, но всё закончилось не совсем удачно. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Драка

25-летний житель Губкина приехал в Старый Оскол к знакомым. Проходя мимо домов, он увидел плачущую девушку. Парень подошёл к ней и выяснил, что та поссорилась со своим сожителем.

Белгородец решил заступиться за незнакомку и пришёл к квартире обидчика. Между ними в итоге произошла драка прямо в подъезде. Сожитель девушки нанёс несколько ударов кулаком в лицо губкинцу.

Потерпевший обратился в отдел полиции с заявлением о причинении вреда здоровью. Оказалось, что 37-летний житель Старого Оскола был ранее судим.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

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