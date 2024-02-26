В мэрии Белгорода раскрыли тайну загадочной стройки напротив Пикник-парка

Ещё в 2015 году сообщалось, что по соседству с Пикник-парком может появиться общественно-культурный комплекс «Слобожанщина». Согласно проекту, в него вошли бы «музей, центр народных промыслов, стилизованные в архитектурных традициях региона банкетные залы и прочие рекреационные объекты». Его создание должен был курировать на тот момент региональный департамент экономразвития.