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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Строительство

В мэрии Белгорода раскрыли тайну загадочной стройки напротив Пикник-парка

26 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Строительство

Белгородцы предлагают установить тренажёры на месте заброшенной стройки

К властям в Сети обратилась горожанка и попросила установить тренажёры на месте заброшенной стройки около Пикник-парка. Однако сделать этого не выйдет. Почему — объяснили в мэрии.

Белгородка в Сети обратилась к городским властям и попросила установить уличные тренажёры на заброшенной стройке напротив Пикник-парка. Однако, судя по ответу мэрии, реализовать желание женщины не получится.

«Напротив „Пикник-парка“ есть заброшенная стройка. Сделайте там уличные тренажёры. Кафе, магазинов кругом полно. Там люди спортом занимаются, сделайте что-то для здоровья», — попросила местная жительница.

Но сделать этого не удастся. Как объяснили в горадминистрации, указанный объект предназначен для реализации инвестиционного проекта. Этот участок находится в аренде ещё на два года.

Строящийся объект, расположенный по адресу урочище Пески, квартал № 148, предназначен для реализации инвестиционного проекта «Общественно-культурный комплекс „Слобожанщина“». На земельный участок, на котором расположен объект незавершённого строительства, заключён договор аренды сроком до 8 августа 2026 года.
мэрия Белгорода

Ещё в 2015 году сообщалось, что по соседству с Пикник-парком может появиться общественно-культурный комплекс «Слобожанщина». Согласно проекту, в него вошли бы «музей, центр народных промыслов, стилизованные в архитектурных традициях региона банкетные залы и прочие рекреационные объекты». Его создание должен был курировать на тот момент региональный департамент экономразвития.

В 2020 году историко-культурный комплекс «Слобожанщина» открылся в Колотиловке Краснояружского района.

Напомним, в 2022 году в Белгороде планировали благоустройство урочища Пески. Его предлагалось передать в собственность города, но от идеи отказались и решили выставить на торги для дальнейшего благоустройства.

Под Белгородом планируется благоустройство урочища Пески
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