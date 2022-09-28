Под Белгородом планируется благоустройство урочища Пески

По инициативе министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области земельный участок площадью 8402 кв. м. в урочище Пески предложили исключить из перечня имущества, которое предполагалось передать в собственность города.
Региональное министерство планирует эту территорию выставить на торги для дальнейшего благоустройства.
Напомним, что в Белгороде на берегу реки Везёлки планируется строительство креатив-таунов для молодёжи. В настоящий момент для возведения объектов разрабатывается документация.