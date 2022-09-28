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Под Белгородом планируется благоустройство урочища Пески

28 сентября 10:43
Фото: Bel.ru
В ходе 52-й сессии горсовета депутаты отказались от принятия названного земельного участка в собственность города.

По инициативе министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области земельный участок площадью 8402 кв. м. в урочище Пески предложили исключить из перечня имущества, которое предполагалось передать в собственность города.

Региональное министерство планирует эту территорию выставить на торги для дальнейшего благоустройства.

Напомним, что в Белгороде на берегу реки Везёлки планируется строительство креатив-таунов для молодёжи. В настоящий момент для возведения объектов разрабатывается документация.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Урочище#Земельный участок#Депутаты#Горсовет
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