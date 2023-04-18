На третий этап по реконструкции набережной до Пикник-парка потратят 94 млн рублей

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Согласно документам госзакупки, благоустраивать в Белгороде будут участок набережной от улицы Костюкова до Пикник-парка. В порядок приведут зону парковки «Серебряный Донец», ливневые канализации, проезды и пешеходные связи по улице Корочанская.
В ходе работ исполнитель обязуется содержать в чистоте благоустраиваемый участок набережной Северского Донца до Пикник-парка и прилегающую к нему территорию, вывозить мусор, обеспечить чистоту рабочего транспорта, охрану окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
В числе дополнительных требований к подрядчику — наличие сертификатов на материалы, оборудование и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ.
Реконструкцию объекта планируют завершить до 1 августа текущего года.
Напомним, что в ходе второго этапа работ на данном участке подрядчик должен провести подготовительные работы, обустроить ливнёвку, выполнить технологический проезд, оборудовать парковку и перенести сети канализации, газопровод и электрические кабели на проезде 3-й Корочанский.