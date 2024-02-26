Как сильно изменилась цена на бензин в Белгородской области за год?

Курская область обошла Белгородскую в рейтинге по доступности бензина. АИ-92 в соседнем регионе обходился в 49,28 рубля за литр. Топливо подорожало на 7,7%. Тем не менее куряне за свою зарплату могут приобрести 920 литров АИ-92 за месяц.