Как сильно изменилась цена на бензин в Белгородской области за год?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:02
Белгородская область не вошла в число регионов — лидеров по доступности бензина марки АИ-92. Более того, в рейтинге её обошла соседняя Курская область.
Согласно опубликованным данным, в январе цена АИ-92 в Белгородской области за литр составила 50,93 рубля. За год топливо подорожало на 6,4%. Белгородцы за месяц на свою зарплату могут купить 912 литров топлива указанной марки.
Курская область обошла Белгородскую в рейтинге по доступности бензина. АИ-92 в соседнем регионе обходился в 49,28 рубля за литр. Топливо подорожало на 7,7%. Тем не менее куряне за свою зарплату могут приобрести 920 литров АИ-92 за месяц.
В Липецкой области литр бензина стоит 49,78 рубля. Он вырос в цене за год на 6,2%. Липчане могут закупить 903 литра в месяц.
Ещё недоступнее топливо оказалось в Воронежской области, где литр АИ-92 обойдётся в 50,96 рубля — на 6,4% дороже, чем год назад. Закупить воронежцы смогут 892 литра топлива.
Самым недоступным в макрорегионе АИ-92 оказался в Тамбовской области. Литр стоит 50,57 рубля, а за год бензин подорожал на 6,6%. Тамбовцы на свою зарплату смогут купить всего 758 литров указанной марки.
Ранее белгородцы назвали три основные статьи расходов. В их числе жители Белгорода отметили покупку бензина.