Как изменились цены на бензин в Белгородской области?

Напомним, что за три года в Белгородской области стоимость солярки увеличилась на 14 рублей. Цена 92-го бензина за три года выросла на 6,64 рубля. Также на 7,59 рубля за эти годы выросла цена 95-го бензина. Значительно подрожал и 98-й бензин. За три года цена изменилась на 14,81 рубля.