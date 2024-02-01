Как изменились цены на бензин в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
К концу января цены на бензин в Белгородской области почти не изменились. Дизельное топливо по состоянию на 28 января стоило 61,78 рубля за литр. В сравнении с предыдущей неделей цена увеличилась на 0,06 рубля. В конце декабря прошлого года стоимость солярки составляла 61,47 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 стоит 50,93 рубля за литр. За неделю цена не изменилась. В декабре бензин можно было приобрести за 50,56 рубля за литр.
Средняя стоимость АИ-95 в регионе составила 55,16 рубля за литр. Ценник был таким же и неделю назад. В декабре 2023 года топливо указанной марки стоило 54,8 рубля.
Что касается бензина АИ-98, то за месяц он подорожал — с 68,25 рубля в конце декабря до 68,48 рубля в январе. По сравнению с предыдущей неделей стоимость этой марки бензина не изменилась.
Напомним, что за три года в Белгородской области стоимость солярки увеличилась на 14 рублей. Цена 92-го бензина за три года выросла на 6,64 рубля. Также на 7,59 рубля за эти годы выросла цена 95-го бензина. Значительно подрожал и 98-й бензин. За три года цена изменилась на 14,81 рубля.