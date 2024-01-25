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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Бензин

Рост остановился? Названы цены на бензин в Белгородской области

25 января 2024, 12:37
Фото: 1MI
Бензин

В Белгородской области за неделю не поменялись цены на бензин

За неделю в регионе не наблюдалось роста цен на топливо. По двум видам бензина стоимость несущественно снизилась. Данные приводит Росстат.

В Белгородской области за последнюю неделю практически не изменились цены на бензин. По состоянию на 22 января дизель в регионе стоил 61,72 рубля литр. Снижение за неделю составило 0,04 рубля (0,06%).

АИ-92 в цене не изменился. В среднем бензин обойдётся в 50,93 рубля за литр. АИ-95 за литр стоит 55,16 рубля. Он подешевел на 0,02 рубля (0,04%). Марка АИ-98 обойдётся в 68,48 рубля. Стоимость также не изменилась.

Ранее Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в РФ в период с 15 по 21 января. В среднем в Белгородской области бензин на минувшей неделе стоил 55,87 рубля.

Однако, если сравнивать с более ранним периодом, то, например, дизель в Белгородской области дорожал. Сейчас литр стоит 61,72 рубля за литр. За три месяца стоимость выросла на 0,95 рубля, за год — на 4,83 рубля. За три года стоимость увеличилась на 14 рублей.

АИ-92 за три месяца, наоборот, немного подешевел — на 0,04 рубля. До этого марка дорожала. За год она выросла в цене на 3,06 рубля, а за три года — на 6,65 рубля.

Похожая ситуация — с АИ-95. Бензин за три месяца снизился в цене на 0,25 рубля. За год такое топливо подорожало на 3,43 рубля, за три года — на 7,61 рубля.

АИ-98 в течение трёх лет дорожал. Три месяца назад он стоил на 0,7 рубля меньше, год назад — на 9,02 рубля, а три года назад — на 14,85 рубля.

В среднем дороже, чем в РФ: что происходит с ценами на бензин в Белгородской области
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#Белгородская область#Экономика#Бензин#Цены#Росстат#Белгород#Наталья Корявых#Дизельное топливо
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