Рост остановился? Названы цены на бензин в Белгородской области

Однако, если сравнивать с более ранним периодом, то, например, дизель в Белгородской области дорожал. Сейчас литр стоит 61,72 рубля за литр. За три месяца стоимость выросла на 0,95 рубля, за год — на 4,83 рубля. За три года стоимость увеличилась на 14 рублей.