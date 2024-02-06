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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Деньги

Куда уходят деньги: белгородцы назвали три основные статьи расходов

6 февраля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы рассказали, на что тратят деньги

Эксперты сервиса SuperJob опросили экономически активных жителей Белгорода и выяснили, на что горожане выделяют больше всего денег. Также стало известно, кто ведёт учёт расходов и доходов, а кто — нет.

Большую часть заработанных денег белгородцы ожидаемо тратят на продукты питания — так ответили 75% опрошенных. На втором месте оказались коммунальные платежи — об этом заявили 39% респондентов. Замыкают топ-3 трат выплаты по кредитам и ипотеке — такой ответ дали 23% поучаствовавших в опросе горожан. Помимо этого, большую часть заработка белгородцы тратят на содержание детей и на покупку бензина.

В 2023 году белгородцы не пожалели денег на девайсы, дорогую одежду, бытовую технику, а также на путешествия.

При этом личный финансовый учёт ведёт каждый третий из четырёх белгородцев. 60% опрошенных планируют бюджет, 16% респондентов придерживаются строгого учёта доходов и расходов, а 24% жителей вообще не ведут учёт бюджета.

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