Куда уходят деньги: белгородцы назвали три основные статьи расходов

Большую часть заработанных денег белгородцы ожидаемо тратят на продукты питания — так ответили 75% опрошенных. На втором месте оказались коммунальные платежи — об этом заявили 39% респондентов. Замыкают топ-3 трат выплаты по кредитам и ипотеке — такой ответ дали 23% поучаствовавших в опросе горожан. Помимо этого, большую часть заработка белгородцы тратят на содержание детей и на покупку бензина.