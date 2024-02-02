ФСБ выявила коррупционную схему в работе вагонных ремонтных предприятий

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:29
Сотрудники регионального УФСБ совместно с белгородским линейным отделом МВД России на транспорте пресекли коррупционную схему среди работников Ростовского представительства АО «Вагонная ремонтная компания -1», вагонных ремонтных депо Стойленская «ВРК-1» в Старом Осколе, Краснодар АО «ВРК-1», Саратов АО «ВРК-1», Астрахань АО «ВРК-1».
По версии следствия, была организована коррупционная схема для сокрытия нарушений при ремонте вагонов. Должностное лицо ростовского представительства компании получало взятки в крупном размере от работников указанных компаний за лоббирование их интересов при разборах в случае отказов техсредств, а также за корректировку для улучшения показателей депо по безопасности движения и качеству ремонта вагонов. Схема создавала угрозу безопасности РФ техногенного характера.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за получение и дачу взятки (ч. 5 ст. 290 УК России, ч. 4 ст. 291 УК России). Расследование продолжается.