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Белгородская ФСБ пресекла коррупционную схему в работе вагонных ремонтных депо

ФСБ выявила коррупционную схему в работе вагонных ремонтных предприятий

2 февраля 2024, 07:07
Фото: 1MI

Белгородская ФСБ пресекла коррупционную схему в работе вагонных ремонтных депо

Должностное лицо Ростовского представительства АО «ВРК-1» получало взятки от работников вагонных ремонтных компаний. Среди них предприятие из Старого Оскола. Подробности сообщает региональное УФСБ.

Сотрудники регионального УФСБ совместно с белгородским линейным отделом МВД России на транспорте пресекли коррупционную схему среди работников Ростовского представительства АО «Вагонная ремонтная компания -1», вагонных ремонтных депо Стойленская «ВРК-1» в Старом Осколе, Краснодар АО «ВРК-1», Саратов АО «ВРК-1», Астрахань АО «ВРК-1».

По версии следствия, была организована коррупционная схема для сокрытия нарушений при ремонте вагонов. Должностное лицо ростовского представительства компании получало взятки в крупном размере от работников указанных компаний за лоббирование их интересов при разборах в случае отказов техсредств, а также за корректировку для улучшения показателей депо по безопасности движения и качеству ремонта вагонов. Схема создавала угрозу безопасности РФ техногенного характера.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за получение и дачу взятки (ч. 5 ст. 290 УК России, ч. 4 ст. 291 УК России). Расследование продолжается.

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#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Ремонт#ФСБ#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Взятки#Депо
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