ФСБ выявила коррупционную схему в работе вагонных ремонтных предприятий

По версии следствия, была организована коррупционная схема для сокрытия нарушений при ремонте вагонов. Должностное лицо ростовского представительства компании получало взятки в крупном размере от работников указанных компаний за лоббирование их интересов при разборах в случае отказов техсредств, а также за корректировку для улучшения показателей депо по безопасности движения и качеству ремонта вагонов. Схема создавала угрозу безопасности РФ техногенного характера.