Как белгородские школьники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году?

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По официальной информации, в 2023 году при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, руководителей Министерства просвещения России и Рособрнадзора приняли документ, в который вошёл перечень школ, на которые распространялся особый порядок проведения государственной итоговой аттестации. Выпускникам дали выбор, в какой форме проходить ГИА.
В областном правительстве отметили, что в настоящее время на федеральном уровне прорабатываются особенности проведения экзаменов в 2024 году для обучающихся приграничных муниципалитетов Белгородской области. Окончательное решение примут в зависимости от оперативной обстановки в регионе.
Что касается списков школ, на которые будут распространяться особенности проведения экзаменов, они в настоящее время формируются. А число школьников, которые смогут сдавать экзамены в особом порядке, будет известно после принятия документа об особенностях проведения экзаменов в регионе в 2024 году на федеральном уровне.
В правительстве отметили, что в 2023 году государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации (то есть по текущим результатам за четверть, полугодие, год) проходили 595 выпускников 11-х классов из 150 школ и 9756 выпускников 9-х классов из 278 школ. При этом более 80% выпускников 11-х классов из приграничных муниципалитетов выбрали ЕГЭ.
В 2024 году подали заявления на сдачу ЕГЭ 5287 выпускников 11-х классов и 17 117 выпускников 9-х классов — на ОГЭ.