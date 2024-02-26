Как белгородские школьники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году?

Что касается списков школ, на которые будут распространяться особенности проведения экзаменов, они в настоящее время формируются. А число школьников, которые смогут сдавать экзамены в особом порядке, будет известно после принятия документа об особенностях проведения экзаменов в регионе в 2024 году на федеральном уровне.