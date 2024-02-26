Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В 2023 году 80% белгородских школьников из приграничных районов сдавали ЕГЭ

Как белгородские школьники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году?

26 февраля 2024, 14:57
Фото: 1MI

В 2023 году 80% белгородских школьников из приграничных районов сдавали ЕГЭ

В прошлом году белгородские школьники могли выбирать, в какой форме проходить государственную итоговую аттестацию. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, как будут сдавать экзамены школьники в текущем году.

По официальной информации, в 2023 году при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, руководителей Министерства просвещения России и Рособрнадзора приняли документ, в который вошёл перечень школ, на которые распространялся особый порядок проведения государственной итоговой аттестации. Выпускникам дали выбор, в какой форме проходить ГИА.

В областном правительстве отметили, что в настоящее время на федеральном уровне прорабатываются особенности проведения экзаменов в 2024 году для обучающихся приграничных муниципалитетов Белгородской области. Окончательное решение примут в зависимости от оперативной обстановки в регионе.

Что касается списков школ, на которые будут распространяться особенности проведения экзаменов, они в настоящее время формируются. А число школьников, которые смогут сдавать экзамены в особом порядке, будет известно после принятия документа об особенностях проведения экзаменов в регионе в 2024 году на федеральном уровне.

В правительстве отметили, что в 2023 году государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации (то есть по текущим результатам за четверть, полугодие, год) проходили 595 выпускников 11-х классов из 150 школ и 9756 выпускников 9-х классов из 278 школ. При этом более 80% выпускников 11-х классов из приграничных муниципалитетов выбрали ЕГЭ.

В 2024 году подали заявления на сдачу ЕГЭ 5287 выпускников 11-х классов и 17 117 выпускников 9-х классов — на ОГЭ.

Белгородский министр прокомментировал упрощённый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом форматеБелгородская область вышла в лидеры по качественному и объективному ЕГЭСостоится ли ЕГЭ в этом учебном году в Белгородской области?
#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Эксклюзив#Выпускники#Белгород#Кристина Семенчук#Огэ#Государственная итоговая аттестация
Подпишитесь
Из СИЗО — домой: суд изменил меру пресечения белгородскому бизнесмену Бобрицкому
Сегодня, 14:39
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Сегодня, 12:50
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
Сегодня, 12:38
Бывшего актёра-участника нападения на Белгородчину приговорили к пожизненному заочно
Сегодня, 14:14
Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов
Сегодня, 11:11