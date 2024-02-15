Белгородский министр прокомментировал упрощённый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Как отметил чиновник, в 2023 году в соответствии с инициативой губернатора Белгородской области при поддержке областных депутатов, депутатов Госдумы, в проработке с Минпросвещения был подписан документ президентом страны. В нём сказано, что правительство РФ наделило органы исполнительной власти особым правом определить тот перечень школ, на которые будут распространяться особенности проведения государственной итоговой аттестации.