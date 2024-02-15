Белгородский министр прокомментировал упрощённый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как отметил чиновник, в 2023 году в соответствии с инициативой губернатора Белгородской области при поддержке областных депутатов, депутатов Госдумы, в проработке с Минпросвещения был подписан документ президентом страны. В нём сказано, что правительство РФ наделило органы исполнительной власти особым правом определить тот перечень школ, на которые будут распространяться особенности проведения государственной итоговой аттестации.
Милёхин отметил, что в прошлом году у девятиклассников и одиннадцатиклассников был выбор, в какой форме проводить государственную итоговую аттестацию. На сегодняшний день работа ведётся.
В соответствии со складывающейся оперативной ситуацией есть вся возможность получить обратную связь от нашей инициативы на государственном уровне и оповестить родителей об итогах.
Андрей Милёхин
Относительно поступления Милёхин отметил, что всё зависит от порядка и перечня школ, ученики которых будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощённом порядке. В прошлом году список формировался весной. На сегодняшний день никакой конкретики пока нет.