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Белгородский министр прокомментировал упрощённый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Белгородский министр прокомментировал упрощённый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ

15 февраля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Не так давно стало известно, что белгородские выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощённом порядке. Решение прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Как отметил чиновник, в 2023 году в соответствии с инициативой губернатора Белгородской области при поддержке областных депутатов, депутатов Госдумы, в проработке с Минпросвещения был подписан документ президентом страны. В нём сказано, что правительство РФ наделило органы исполнительной власти особым правом определить тот перечень школ, на которые будут распространяться особенности проведения государственной итоговой аттестации.

Милёхин отметил, что в прошлом году у девятиклассников и одиннадцатиклассников был выбор, в какой форме проводить государственную итоговую аттестацию. На сегодняшний день работа ведётся.

В соответствии со складывающейся оперативной ситуацией есть вся возможность получить обратную связь от нашей инициативы на государственном уровне и оповестить родителей об итогах.
Андрей Милёхин

Относительно поступления Милёхин отметил, что всё зависит от порядка и перечня школ, ученики которых будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в упрощённом порядке. В прошлом году список формировался весной. На сегодняшний день никакой конкретики пока нет.

Белгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате
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