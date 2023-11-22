Белгородская область вышла в лидеры по качественному и объективному ЕГЭ

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В тройку лидеров по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ попала Белгородская область. Достойный результат регион показал по итогам экзаменационной кампании 2023 года.
Результаты подвели на Всероссийской конференции по оценке качества образования. Мероприятие состоялось в Москве. Конференцию проводил Рособрнадзор.
Кроме Белгородской, в топ-3 регионов-лидеров попали Новосибирская и Орловская области, пишет издание.
Напомним, что в Белгородской области 52 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Отличившиеся получили денежные сертификаты — по 50 тыс. рублей. Сообщалось, что премиями должны были наградить и учителей, подготовивших отличников.