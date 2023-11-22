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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Белгородская область вошла в топ-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ

Белгородская область вышла в лидеры по качественному и объективному ЕГЭ

22 ноября 2023, 15:06
Фото: 1MI

Белгородская область вошла в топ-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ

Такого результата регион достиг по итогам экзаменационной кампании 2023 года. Помимо Белгородской, в топ-3 вошли Новосибирская и Орловская области, пишет «Орелtimes».
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ЕГЭ

В тройку лидеров по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ попала Белгородская область. Достойный результат регион показал по итогам экзаменационной кампании 2023 года.

Результаты подвели на Всероссийской конференции по оценке качества образования. Мероприятие состоялось в Москве. Конференцию проводил Рособрнадзор.

Кроме Белгородской, в топ-3 регионов-лидеров попали Новосибирская и Орловская области, пишет издание.

Напомним, что в Белгородской области 52 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Отличившиеся получили денежные сертификаты — по 50 тыс. рублей. Сообщалось, что премиями должны были наградить и учителей, подготовивших отличников.

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#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Рособрнадзор#Инна Рогова#Белгород
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