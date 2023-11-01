Состоится ли ЕГЭ в этом учебном году в Белгородской области?

Напомним, что в 2023 году некоторым школьникам выдавали аттестаты по результатам текущих оценок, а не по итогам ОГЭ или ЕГЭ. Из-за этого некоторые девятиклассники могли остаться без красных аттестатов, однако в регионе этот вопрос решили, и отличники получили красную корочку.