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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

Школьники в Белгородской области будут писать ЕГЭ в 2024 году

Состоится ли ЕГЭ в этом учебном году в Белгородской области?

1 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI

Школьники в Белгородской области будут писать ЕГЭ в 2024 году

Глава региона рассказал журналистам «Известий», планируется ли проводить в этом учебном году ЕГЭ или его отменят. В прошлом году ученики сдавали экзамены в облегчённой форме.
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ЕГЭ

На вопрос о проведении единого государственного экзамена ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что в 2024 году экзамены пройдут в плановом режиме.

Пока планируем, что сдача ЕГЭ пройдет в плановом режиме. Надеюсь, того, что происходило в прошлом году, не потребуется, но опять же: это зависит от оперативной обстановки, будем в зависимости от этого решения принимать. Благодарен и Владимиру Путину. Когда ему докладывал, он дал команду правительству оказать содействие нашим детям в части сдачи экзаменов ЕГЭ, то есть немножко в облегченной форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Тем не менее, в прошлом учебном году многие дети отказались от сдачи экзаменов в облегчённой форме.

Напомним, что в 2023 году некоторым школьникам выдавали аттестаты по результатам текущих оценок, а не по итогам ОГЭ или ЕГЭ. Из-за этого некоторые девятиклассники могли остаться без красных аттестатов, однако в регионе этот вопрос решили, и отличники получили красную корочку.

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#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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