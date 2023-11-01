Состоится ли ЕГЭ в этом учебном году в Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
На вопрос о проведении единого государственного экзамена ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что в 2024 году экзамены пройдут в плановом режиме.
Пока планируем, что сдача ЕГЭ пройдет в плановом режиме. Надеюсь, того, что происходило в прошлом году, не потребуется, но опять же: это зависит от оперативной обстановки, будем в зависимости от этого решения принимать. Благодарен и Владимиру Путину. Когда ему докладывал, он дал команду правительству оказать содействие нашим детям в части сдачи экзаменов ЕГЭ, то есть немножко в облегченной форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тем не менее, в прошлом учебном году многие дети отказались от сдачи экзаменов в облегчённой форме.
Напомним, что в 2023 году некоторым школьникам выдавали аттестаты по результатам текущих оценок, а не по итогам ОГЭ или ЕГЭ. Из-за этого некоторые девятиклассники могли остаться без красных аттестатов, однако в регионе этот вопрос решили, и отличники получили красную корочку.