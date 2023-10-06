Белгородские учителя получат премии за подготовку школьников к ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:56
В Белгородской области учредили новую премию для учителей. Её будут вручать ежегодно за подготовку к единому госэкзамену выпускников — обладателей губернаторской премии. Размер выплаты составит 58 тыс. рублей.
В 2023 году средства на поощрения выделят из резервного фонда областного правительства. Со следующего года финансирование будет осуществляться из средств, выделенных на подпрограмму «Развитие общего образования» программы «Развитие образования Белгородской области».
Контроль за исполнением постановления будет осуществлять замгубернатора Андрей Милёхин. Документ вступил в силу 6 октября и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 августа 2023 года.
Напомним, накануне по всей России, в том числе в Белгородской области, отметили День учителя. Белгородский педагог, преподающий физику, Михаил Ладных стал призёром конкурса «Учитель года». Он получит приз в размере 500 тыс. рублей.