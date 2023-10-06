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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Премия учителям

Белгородские учителя получат премии за подготовку школьников к ЕГЭ

6 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Премия учителям
В Белгородской области назначили вознаграждение педагогам, которые подготовили обладателей премии губернатора по результатам сдачи ЕГЭ. Премия будет ежегодной, следует из постановления, опубликованного региональным правительством.

В Белгородской области учредили новую премию для учителей. Её будут вручать ежегодно за подготовку к единому госэкзамену выпускников — обладателей губернаторской премии. Размер выплаты составит 58 тыс. рублей.

В 2023 году средства на поощрения выделят из резервного фонда областного правительства. Со следующего года финансирование будет осуществляться из средств, выделенных на подпрограмму «Развитие общего образования» программы «Развитие образования Белгородской области».

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять замгубернатора Андрей Милёхин. Документ вступил в силу 6 октября и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 августа 2023 года.

Напомним, накануне по всей России, в том числе в Белгородской области, отметили День учителя. Белгородский педагог, преподающий физику, Михаил Ладных стал призёром конкурса «Учитель года». Он получит приз в размере 500 тыс. рублей.

Белгородец попал в число пяти лучших учителей России
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#Белгородская область#Учителя#Премия#Белгород#Наталья Корявых#Подготовка к ЕГЭ
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