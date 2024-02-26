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Документ

Белгородская область больше не входит в состав Западного военного округа

26 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Документ

Белгородская область вошла в состав Московского военного округа

В России воссоздали Ленинградский и Московский военные округа. Документ президент подписал 26 февраля. Новые регионы вошли в состав Южного военного округа. Указ появился на сайте правовых актов.

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации. В стране воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

Согласно документу, в Ленинградский округ входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, а также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

В Московский военный округ входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Кроме того, согласно указу, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области теперь входят в состав Южного военного округа.

Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Указ#Белгород#Алина Харина#Военный округ
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