Белгородская область больше не входит в состав Западного военного округа

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации. В стране воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.
Согласно документу, в Ленинградский округ входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, а также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.
В Московский военный округ входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.
Кроме того, согласно указу, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области теперь входят в состав Южного военного округа.
Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года.