Белгородка в баре дважды «потеряла» норковую шубу

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В одном из баров Белгорода отдыхала компания, которая по ошибке вместе со своими вещами забрала чужой норковый полушубок. После того, как белгородцы поняли, что прихватили чужую вещь, они принесли её обратно в заведение.
О возврате сообщили 21-летней хозяйке шубы. Однако та попросила придержать вещь на некоторое время, поскольку у неё не было возможности сразу забрать шубу. Одна из сотрудниц гардероба подумала, что за вещью никто не придёт, поэтому забрала её себе.
Похищенное стоимостью 100 тыс. рублей оказалось у 55-летней жительницы Белгородского района. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли шубу у белгородки и возбудили в отношении неё уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.