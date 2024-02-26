Белгородка в баре дважды «потеряла» норковую шубу

О возврате сообщили 21-летней хозяйке шубы. Однако та попросила придержать вещь на некоторое время, поскольку у неё не было возможности сразу забрать шубу. Одна из сотрудниц гардероба подумала, что за вещью никто не придёт, поэтому забрала её себе.