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Шуба

Белгородка в баре дважды «потеряла» норковую шубу

26 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Шуба

Белгородка попала под уголовное дело из-за норковой шубы

Работница гардероба подумала, что за шубой никто не придёт, поэтому решила забрать её себе. Норковую шубу белгородка потеряла дважды: сначала её забрали незнакомцы, а затем решила украсть сотрудница гардероба в баре. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

В одном из баров Белгорода отдыхала компания, которая по ошибке вместе со своими вещами забрала чужой норковый полушубок. После того, как белгородцы поняли, что прихватили чужую вещь, они принесли её обратно в заведение.

О возврате сообщили 21-летней хозяйке шубы. Однако та попросила придержать вещь на некоторое время, поскольку у неё не было возможности сразу забрать шубу. Одна из сотрудниц гардероба подумала, что за вещью никто не придёт, поэтому забрала её себе.

Похищенное стоимостью 100 тыс. рублей оказалось у 55-летней жительницы Белгородского района. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли шубу у белгородки и возбудили в отношении неё уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Бар#Новости Белгорода#Белгород#Шуба#Александра Склярова
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