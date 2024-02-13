Молодой белгородец из-за проблем с деньгами украл корову и сдал её на мясо

Свой поступок белгородец объяснил финансовыми трудностями. По его словам, он увидел корову около дома, решил похитить её и сдать на мясо. Он увёл животное с собой, а затем продал за 45 тыс. рублей. Молодой человек раскаялся в своём поступке и пообещал возместить ущерб.