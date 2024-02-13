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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Корова

Молодой белгородец из-за проблем с деньгами украл корову и сдал её на мясо

13 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Корова

Белгородцу грозит тюрьма за кражу коровы у пенсионера

Парень увидел пасущуюся у дома пенсионера корову и увёл её, а затем продал за 45 тыс. рублей. Свой поступок он объяснил финансовыми трудностями. Теперь ему грозит тюремный срок, сообщили в региональном УМВД.

Молодого жителя Вейделевского района подозревают в краже коровы у пенсионера. Произошло это ещё в 2022 году.

Летом позапрошлого года в полицию обратился пенсионер из села Закутское. По словам мужчины, у него пропала корова. Сумма причинённого ущерба потерпевшему составила более 50 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался молодой житель одного из близлежащих сёл. Парня задержали, он признался в содеянном.

Свой поступок белгородец объяснил финансовыми трудностями. По его словам, он увидел корову около дома, решил похитить её и сдать на мясо. Он увёл животное с собой, а затем продал за 45 тыс. рублей. Молодой человек раскаялся в своём поступке и пообещал возместить ущерб.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет колонии.

Напомним, в 2020 году житель Старого Оскола украл корову и оставил её в лесу. Как утверждал мужчина, он хотел продать корову местному мяснику, но не смог этого сделать. На старооскольца также завели уголовное дело.

Житель Старого Оскола украл корову и оставил её в лесу
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#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Уголовное дело#Кража#Корова#Белгород#Наталья Корявых
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