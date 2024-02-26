Белгородец угнал автобус, в котором заснул после пьянки

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В минувшие выходные в Губкине 22-летний местный житель после употребления крепкого алкоголя ехал в автобусе, где уснул в дороге. Проснувшись, мужчина заметил, что водитель вышел: автобус оказался припаркован на обочине, а в замке зажигания остались ключи.
Тогда белгородец решил пересесть за руль и самостоятельно продолжить путь. Но далеко он не уехал: уже через 200 метров его остановили сотрудники ДПС, которые хотели проверить у водителя автобуса «Газ» документы.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также на него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Его поместят под арест на 12 суток.