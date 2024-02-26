Белгородец угнал автобус, в котором заснул после пьянки

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также на него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Его поместят под арест на 12 суток.