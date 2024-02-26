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Угнавшего автобус белгородца задержали автоинспекторы

Белгородец угнал автобус, в котором заснул после пьянки

26 февраля 2024, 15:01
Фото: 1MI

Угнавшего автобус белгородца задержали автоинспекторы

Происшествие случилось в Губкине в минувшие выходные. Белгородец проснулся в остановившемся на обочине автобусе, из которого вышел водитель, и решил продолжить путь на нём самостоятельно. До задержания мужчина проехал только 200 метров, сообщили в региональном УМВД.

В минувшие выходные в Губкине 22-летний местный житель после употребления крепкого алкоголя ехал в автобусе, где уснул в дороге. Проснувшись, мужчина заметил, что водитель вышел: автобус оказался припаркован на обочине, а в замке зажигания остались ключи.

Тогда белгородец решил пересесть за руль и самостоятельно продолжить путь. Но далеко он не уехал: уже через 200 метров его остановили сотрудники ДПС, которые хотели проверить у водителя автобуса «Газ» документы.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также на него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Его поместят под арест на 12 суток.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Пьяный#Угон#Нарочно не придумаешь#Белгород#Александра Склярова
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