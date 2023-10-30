Пьяный белгородец в Питере угнал машину подруги и въехал в столб

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Пьяный лихач из Белгородской области угнал чужую иномарку и устроил сразу два ДТП. Его задержала полиция.
Как пишет издание, поймали автомобилиста в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По факту происшествия проводится проверка.
29 октября в 11:16 в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что несколько минут назад её выпивший 27-летний знакомый угнал её автомобиль Audi A6 и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители приступили к поискам автомобиля.
Спустя несколько минут дежурные получили сообщение о ДТП на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. В аварии участвовала разыскиваемая иномарка.
Вскоре угонщик не справился с управлением и въехал в фонарный столб около одного из домов по проспекту Ветеранов. Там мужчину и задержала полиция. Белгородца привлекли к административной ответственности и отправили на медицинское освидетельствование.