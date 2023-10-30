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Published Сегодня, 09:49

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ДТП с участием белгородца в Санкт-Петербруге

Пьяный белгородец в Питере угнал машину подруги и въехал в столб

30 октября 2023, 09:49
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
ДТП с участием белгородца в Санкт-Петербруге

Пьяный лихач из Белгородской области устроил два ДТП в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали жителя Белгородской области, угнавшего чужой автомобиль и устроившего на нём сразу два ДТП. Выпившего лихача нашли на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Там машина врезалась в столб. Подробности сообщают в Neva.Today со ссылкой на местное ГУ МВД.
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ДТП

Пьяный лихач из Белгородской области угнал чужую иномарку и устроил сразу два ДТП. Его задержала полиция.

Как пишет издание, поймали автомобилиста в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По факту происшествия проводится проверка.

29 октября в 11:16 в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что несколько минут назад её выпивший 27-летний знакомый угнал её автомобиль Audi A6 и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители приступили к поискам автомобиля.

Спустя несколько минут дежурные получили сообщение о ДТП на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. В аварии участвовала разыскиваемая иномарка.

Вскоре угонщик не справился с управлением и въехал в фонарный столб около одного из домов по проспекту Ветеранов. Там мужчину и задержала полиция. Белгородца привлекли к административной ответственности и отправили на медицинское освидетельствование.

Пьяный белгородец уходил от погони полиции, бросил машину и пытался сбежать в лес
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Угон#Санкт-петербург#Пьяный водитель#Белгород#Автомобилист#Наталья Корявых
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