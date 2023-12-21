Пьяный белгородец угнал автомобиль после того, как его выгнали с поминок

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
26-летний парень перебрал спиртного на поминках и стал себя вести вызывающе. Такого поведения не выдержали присутствующие — они вывели белгородца на улицу. Один из неравнодушных гостей посадил парня в свою «Ладу», чтобы тот не замёрз.
Автомобиль был заведён, в замке зажигания хозяин оставил ключи. В итоге подозреваемый парень уехал, а затем бросил машину на одной из улиц Белгорода. Сохранить автомобиль целым у парня не получилось — на транспорте зафиксировали повреждения.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Парню грозит до пяти лет тюрьмы.
Уголовное дело ранее возбудили и против молодого воронежца. Парень приехал в Белгород на вечеринку и попутно угнал Mercedes. Студент в итоге въехал в бордюр, оставил иномарку и уехал обратно на такси.
Ответить придётся и иностранцу, который угнал машину у таксиста.