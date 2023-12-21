Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Автомобиль

Пьяный белгородец угнал автомобиль после того, как его выгнали с поминок

21 декабря 2023, 14:26
Фото: Midjourney
Автомобиль

Белгородец попал под уголовное дело из-за угона

Выпивший мужчина вёл себя вызывающе, из-за чего его вывели на улицу. Один из неравнодушных гостей посадил подозреваемого в свою «Ладу», чтобы тот не замёрз. В итоге машину белгородца нашли не в самом лучшем состоянии, сообщили в региональном УМВД.

26-летний парень перебрал спиртного на поминках и стал себя вести вызывающе. Такого поведения не выдержали присутствующие — они вывели белгородца на улицу. Один из неравнодушных гостей посадил парня в свою «Ладу», чтобы тот не замёрз.

Автомобиль был заведён, в замке зажигания хозяин оставил ключи. В итоге подозреваемый парень уехал, а затем бросил машину на одной из улиц Белгорода. Сохранить автомобиль целым у парня не получилось — на транспорте зафиксировали повреждения.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Парню грозит до пяти лет тюрьмы.

Уголовное дело ранее возбудили и против молодого воронежца. Парень приехал в Белгород на вечеринку и попутно угнал Mercedes. Студент в итоге въехал в бордюр, оставил иномарку и уехал обратно на такси.

Ответить придётся и иностранцу, который угнал машину у таксиста.

Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец угнал автомобиль, чтобы переночевать в нём и уйти в запой на суткиБелгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьямБелгородец после бара угнал чужую иномарку, въехал в кусты и уснул
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Угон#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Инна Рогова#Белгород#Поминки
Подпишитесь
Не заслужил оценки «взяточник»: что рассказал сам экс-мэр Старого Оскола в суде?
Сегодня, 14:03
Число пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет абонентам в праздники?
Сегодня, 14:57
Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг
Сегодня, 14:40
Мэрия хочет взыскать расходы на демонтаж аттракционов в Белгороде с Каракулова
Сегодня, 12:45
Эксклюзив. Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду
Сегодня, 09:28
Обмен авто и зарплата водителю: в каких взятках обвиняют экс-мэра Сергиенко?
Сегодня, 11:29