Пьяный белгородец угнал автомобиль после того, как его выгнали с поминок

Белгородец попал под уголовное дело из-за угона

Выпивший мужчина вёл себя вызывающе, из-за чего его вывели на улицу. Один из неравнодушных гостей посадил подозреваемого в свою «Ладу», чтобы тот не замёрз. В итоге машину белгородца нашли не в самом лучшем состоянии, сообщили в региональном УМВД.