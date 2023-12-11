Студент из Воронежа после вечеринки в Белгороде угнал Mercedes, но не справился с ним

Воронежец попал в Белгороде под уголовное дело за угон

Парень сел в незапертое авто, чтобы погреться и зарядить телефон, но спустя время передумал и решил поездить по городу. С управлением воронежец не справился, поэтому после инцидента с бордюром бросил машину и уехал на такси, сообщили в белгородском УМВД.