Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Авто

Студент из Воронежа после вечеринки в Белгороде угнал Mercedes, но не справился с ним

11 декабря 2023, 10:46
Фото: Midjourney
Авто

Воронежец попал в Белгороде под уголовное дело за угон

Парень сел в незапертое авто, чтобы погреться и зарядить телефон, но спустя время передумал и решил поездить по городу. С управлением воронежец не справился, поэтому после инцидента с бордюром бросил машину и уехал на такси, сообщили в белгородском УМВД.

18-летний студент из Воронежа приехал в Белгород на вечеринку. После бара он захотел погреться и зарядить телефон, поэтому стал дёргать ручки оставленных недалеко машин. Одна из них — Mercedes-Benz — оказалась незапертой, а в салоне были ключи.

Парень сел в авто и решил прокатиться по городу. Однако воронежец не справился с управлением и въехал в бордюр. В итоге он оставил иномарку в одном из дворов, вызвал такси и уехал.

Воронежского студента задержали. Возбуждено уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Жителю соседнего региона грозит до пяти лет тюрьмы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Алексеевском горокруге иностранца задержали за угон авто у таксиста. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья ехал со спутницей, ей стало плохо, из-за чего пришлось остановиться. В это время пассажир и водитель поссорились, и иностранец решил завершить поездку самостоятельно. За руль мужчина сел, будучи нетрезвым.

Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный белгородец в Питере угнал машину подруги и въехал в столбБелгородец угнал автомобиль, чтобы переночевать в нём и уйти в запой на суткиБелгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьям
#Происшествия#Угон#Воронеж#Новости Белгорода#Студент#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43