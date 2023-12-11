Студент из Воронежа после вечеринки в Белгороде угнал Mercedes, но не справился с ним

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
18-летний студент из Воронежа приехал в Белгород на вечеринку. После бара он захотел погреться и зарядить телефон, поэтому стал дёргать ручки оставленных недалеко машин. Одна из них — Mercedes-Benz — оказалась незапертой, а в салоне были ключи.
Парень сел в авто и решил прокатиться по городу. Однако воронежец не справился с управлением и въехал в бордюр. В итоге он оставил иномарку в одном из дворов, вызвал такси и уехал.
Воронежского студента задержали. Возбуждено уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Жителю соседнего региона грозит до пяти лет тюрьмы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Алексеевском горокруге иностранца задержали за угон авто у таксиста. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья ехал со спутницей, ей стало плохо, из-за чего пришлось остановиться. В это время пассажир и водитель поссорились, и иностранец решил завершить поездку самостоятельно. За руль мужчина сел, будучи нетрезвым.