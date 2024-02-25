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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Собирающую игрушки со стихийного мемориала женщину заметили в Старом Осколе

Собирающую игрушки со стихийного мемориала женщину заметили в Старом Осколе

25 февраля 2024, 14:45
Фото: Изображение Kandinsky
Жители Старого Оскола засняли на видео женщину, собирающую игрушки со стихийного мемориала в память о погибших во время массовых обстрелов Белгорода и области. Зачем она это делала — неизвестно.

Как сообщили подписчики Telegram-канала «L1VE Старый Оскол», женщина собирала игрушки у стихийного мемориала в центре города.

На вопрос: «Зачем вы это делаете?», она ответила: «А зачем они тут валяются?»
подписчики «L1VE Старый Оскол»
Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»

В комментариях к поступку неизвестной отнеслись по-разному. Так, пользователь с ником Эгида написал следующее:

«Да на продажу, наверное. У нас на кладбище вон цветы нельзя красивые поставить, выдернут и перепродадут. Что мешает так и с игрушками поступать? Постирает и продаст».

А вот человек под ником Имя выразил такое мнение:

«Правильно она делает, а то идёшь мимо этих игрушек, вспоминаешь, слёзы наворачиваются. А чтобы у людей не было всяких разных негативных мыслей, лучше бы это делали люди, ответственные за порядок на данной территории».

Официальных комментариев на данную тему пока не поступало.

В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших 15 февраля
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