Собирающую игрушки со стихийного мемориала женщину заметили в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как сообщили подписчики Telegram-канала «L1VE Старый Оскол», женщина собирала игрушки у стихийного мемориала в центре города.
На вопрос: «Зачем вы это делаете?», она ответила: «А зачем они тут валяются?»
подписчики «L1VE Старый Оскол»
В комментариях к поступку неизвестной отнеслись по-разному. Так, пользователь с ником Эгида написал следующее:
«Да на продажу, наверное. У нас на кладбище вон цветы нельзя красивые поставить, выдернут и перепродадут. Что мешает так и с игрушками поступать? Постирает и продаст».
А вот человек под ником Имя выразил такое мнение:
«Правильно она делает, а то идёшь мимо этих игрушек, вспоминаешь, слёзы наворачиваются. А чтобы у людей не было всяких разных негативных мыслей, лучше бы это делали люди, ответственные за порядок на данной территории».
Официальных комментариев на данную тему пока не поступало.