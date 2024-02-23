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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

40-летний женатый белгородец от нейросети

Каждый пятый — с «вышкой», двое из трёх — женаты и не курят: о белгородских мужчинах

23 февраля 2024, 11:50
Фото: Kandinsky
40-летний женатый белгородец от нейросети

Белгородстат рассказал интересные факты о белгородских мужчинах

В День защитника Отечества белгородские статистики подготовили данные о мужчинах, живущих в регионе.

По данным Белгородстата в Белгородской области проживает 702 тысячи мужчин — это 46% население. Из них в городах живут 64%.

Средний возраст белгородского мужчины — 40 лет. 64% белгородцев женаты официально или состоят в гражданском браке. У каждого пятого — высшее образование, ещё 43% имеют диплом о среднем профессиональном образовании.

62% мужчин в регионе не курят, а 12% регулярно занимаются спортом.

До этого в ЗАГСе рассказали, что 23 февраля в Белгородской области мальчики рождаются чаще девочек. Исключением в последние годы стал 2022-й, когда в День защитника Отечества родилось по 13 детей обоих полов.

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#Евгений Грицков#Белгородстат#Статистика#Мужчины#День защитника Отечества#Белгород
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