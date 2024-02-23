Каждый пятый — с «вышкой», двое из трёх — женаты и не курят: о белгородских мужчинах

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным Белгородстата в Белгородской области проживает 702 тысячи мужчин — это 46% население. Из них в городах живут 64%.
Средний возраст белгородского мужчины — 40 лет. 64% белгородцев женаты официально или состоят в гражданском браке. У каждого пятого — высшее образование, ещё 43% имеют диплом о среднем профессиональном образовании.
62% мужчин в регионе не курят, а 12% регулярно занимаются спортом.
До этого в ЗАГСе рассказали, что 23 февраля в Белгородской области мальчики рождаются чаще девочек. Исключением в последние годы стал 2022-й, когда в День защитника Отечества родилось по 13 детей обоих полов.