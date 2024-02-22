В Белгороде самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины, а не женщины

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
По данным опроса, с Днём защитника Отечества белгородки чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а мужчины — отцов, сыновей и братьев. Дарить подарки на 23 февраля не планируют в этом году 28% женщин и 68% мужчин. При этом мужчины, если же будут дарить подарок, потратят на него больше денег, чем женщины.
Белгородки будут дарить больше подарков, но их бюджет составит в среднем 2500 рублей. Мужчины же потратят три тысячи рублей. Среднестатистический белгородец отдаст за подарок 2700 рублей.
Ранее Бел.Ру рассказало, как выбрать мужчинам недорогие и полезные подарки.