В Белгороде самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины, а не женщины

По данным опроса, с Днём защитника Отечества белгородки чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а мужчины — отцов, сыновей и братьев. Дарить подарки на 23 февраля не планируют в этом году 28% женщин и 68% мужчин. При этом мужчины, если же будут дарить подарок, потратят на него больше денег, чем женщины.