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Подарки

В Белгороде самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины, а не женщины

22 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Подарки
Такие данные показал опрос SuperJob среди экономически активного населения областного центра. В среднем мужчины тратят на подарки 3000 рублей, а женщины — 2500 рублей.

По данным опроса, с Днём защитника Отечества белгородки чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а мужчины — отцов, сыновей и братьев. Дарить подарки на 23 февраля не планируют в этом году 28% женщин и 68% мужчин. При этом мужчины, если же будут дарить подарок, потратят на него больше денег, чем женщины.

Белгородки будут дарить больше подарков, но их бюджет составит в среднем 2500 рублей. Мужчины же потратят три тысячи рублей. Среднестатистический белгородец отдаст за подарок 2700 рублей.

Ранее Бел.Ру рассказало, как выбрать мужчинам недорогие и полезные подарки.

Подарки на 23 февраля: как выбрать мужчинам недорогие и полезные презенты?
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#Общество#Подарки#Новости Белгорода#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород#Алина Харина
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