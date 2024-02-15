Как белгородцы могут поздравить бойцов с 23 февраля?

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Белгородка поинтересовалась, как можно отправить подарки российским военнослужащим к 23 февраля. Она отметила, что хотела бы отблагодарить чем-то вкусным или необходимым хотя бы бойцов ПВО.
Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил женщину и отметил, что военным очень важно внимание мирных жителей и в особенности — белгородцев. Он рассказал, что поздравить военнослужащих можно: для этого есть несколько вариантов.
Например, можно съездить на «Солдатский привал», где Елена Стогниенко со своими друзьями и волонтёрами примет и передаст солдатам подарки: что-то вкусное, горячее, тёплое — на ваше решение. Или же можно сделать это через администрацию вашего населённого пункта. Все подарки мы собираем в единый груз и отправляем вместе с гуманитарной помощью на СВО.
Вячеслав Гладков
Напомним, что Елена Стогниенко прибыла в Белгородскую область из Сахалина. Женщина вместе со всей своей семьёй стала помогать военнослужащим: организовала «Солдатский привал», где бойцы могут поесть горячую пищу, принять баню и поспать.