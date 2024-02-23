День защитника Отечества для рождения чаще выбирают мальчики

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В 2021 и 2023 годах в Белгородской области 23 февраля родилось больше мальчиков, чем девочек. Три года назад преимущество сильного пола было серьёзным — почти в два раза: 11 мальчиков против шести девочек. В прошлом году в День защитника Отечества родилось 16 детей, из которых мальчиками оказались девять.
А вот в 2022 году девочки смогли составить конкуренцию, пол новорождённые разделили поровну — 13 и 13.
В 2021 году родившихся в этот дань чаще называли Иванами и Софиями. В 2022 году на лидирующие позиции вышли Михаил, Тимофей и Василиса. В прошлом году младенцам чаще давали имена Александр, Роман, Полина и Мария.
Самыми популярными именами для девочек за весь прошедший год стали София, Мария и Варвара.
Напомним, в 2023 году более тысячи белгородцев решили сменить имя. Среди них — 213 мужчин. 810 человек сменили фамилию, 86 — фамилию и отчество, а само имя поменяли 39 человек.