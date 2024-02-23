День защитника Отечества для рождения чаще выбирают мальчики

В 2021 и 2023 годах в Белгородской области 23 февраля родилось больше мальчиков, чем девочек. Три года назад преимущество сильного пола было серьёзным — почти в два раза: 11 мальчиков против шести девочек. В прошлом году в День защитника Отечества родилось 16 детей, из которых мальчиками оказались девять.