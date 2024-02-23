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В Белгородской области 23 февраля чаще рождаются мальчики

День защитника Отечества для рождения чаще выбирают мальчики

23 февраля 2024, 08:33
Фото: Kandinsky

В Белгородской области 23 февраля чаще рождаются мальчики

В управлении ЗАГС по региону рассказали о рождаемости в День защитника Отечества в последние три года.

В 2021 и 2023 годах в Белгородской области 23 февраля родилось больше мальчиков, чем девочек. Три года назад преимущество сильного пола было серьёзным — почти в два раза: 11 мальчиков против шести девочек. В прошлом году в День защитника Отечества родилось 16 детей, из которых мальчиками оказались девять.

А вот в 2022 году девочки смогли составить конкуренцию, пол новорождённые разделили поровну — 13 и 13.

В 2021 году родившихся в этот дань чаще называли Иванами и Софиями. В 2022 году на лидирующие позиции вышли Михаил, Тимофей и Василиса. В прошлом году младенцам чаще давали имена Александр, Роман, Полина и Мария.

Самыми популярными именами для девочек за весь прошедший год стали София, Мария и Варвара.

Напомним, в 2023 году более тысячи белгородцев решили сменить имя. Среди них — 213 мужчин. 810 человек сменили фамилию, 86 — фамилию и отчество, а само имя поменяли 39 человек.

Белгородцы называли своих детей «снежными» именами 589 раз
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Рождаемость#Девочки#День защитника Отечества#София#Иван#Мальчики
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