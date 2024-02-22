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Суд

Подростку грозит 20 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа РЖД

22 февраля 2024, 10:02
Фото: 1MI
Суд

Подростка-поджигателя релейного шкафа РЖД заключили под стражу

Орловский районный суд заключил под стражу 16-летнего школьника, который поджёг релейный шкаф на перегоне Орёл — Стальной конь. Подростка обвиняют в совершении диверсии. Подробности сообщает «Орелtimes».
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Суд

Орловский районный суд заключил под стражу 16-летнего школьника, которого обвиняют в диверсии. Подросток поджёг релейный шкаф РЖД на перегоне Орёл — Стальной конь. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии.

Следствие считает, что обвиняемый испытывал негативные чувства по отношению к ВС РФ и спецоперации. Парень вступил в сговор с лицом, поддерживающим ВСУ, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. В пресс-службе суда добавили, что с связи с этим парень совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Сам инцидент, как пишет издание, произошёл 8 февраля. 16-летний орловец привлёк к поджогу своего приятеля, так что в этом участвовали двое несовершеннолетних.

Следователь Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ выступил с ходатайством о заключении юного поджигателя под стражу. Его поддержал орловский транспортный прокурор. Против указанной меры пресечения выступили обвиняемый, его законный представитель и сторона защиты.

Тем не менее суд решил заключить парня под стражу. При принятии решения судья руководствовался тяжестью предъявленного обвинения.

Постановление суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Подобные инциденты ранее происходили и в Белгородской области. В октябре ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге. Против поджигателей возбудили уголовное дело.

Белгородская ФСБ задержала троих причастных к диверсиям на железной дороге
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#Происшествия#Суд#Железная дорога#Подросток#Орловская область#Наталья Корявых#Диверсия#Заключение под стражу
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