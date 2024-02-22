Подростку грозит 20 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа РЖД

Следствие считает, что обвиняемый испытывал негативные чувства по отношению к ВС РФ и спецоперации. Парень вступил в сговор с лицом, поддерживающим ВСУ, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. В пресс-службе суда добавили, что с связи с этим парень совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры.