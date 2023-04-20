Гладков: Нам удалось сократить число диверсий на территории Белгородской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По данным Вячеслава Гладкова, после диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино в Белгородской области ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов.
Все затраты взяли на себя. Мы видим, что количество диверсий на территории области сократилось. Мы понимаем, что наши действия эффективны.
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что впереди уборка урожая и власти понимают, какой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит Белгородская область.
Вместе с главным управлением МЧС на другой уровень вывели работу добровольных пожарных дружин. Итог — значительное сокращение пожаров в сравнении с 2021 годом. В условиях военных действий мы через систему мониторинга и оперативных действий сократили угрозу. Это большая эффективная совместная работа всех.
Вячеслав Гладков