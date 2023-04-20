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Гладков: Нам удалось сократить число диверсий на территории Белгородской области

20 апреля 2023, 09:01
Фото: Bel.ru

В Белгородской области круглосуточно охраняют 100 мостов

Губернатор Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами облдумы о работе правительства Белгородской области за прошедший год. Глава региона рассказал об охране мостов и количестве диверсий.
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МЧС

По данным Вячеслава Гладкова, после диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино в Белгородской области ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов.

Все затраты взяли на себя. Мы видим, что количество диверсий на территории области сократилось. Мы понимаем, что наши действия эффективны.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что впереди уборка урожая и власти понимают, какой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит Белгородская область.

Вместе с главным управлением МЧС на другой уровень вывели работу добровольных пожарных дружин. Итог — значительное сокращение пожаров в сравнении с 2021 годом. В условиях военных действий мы через систему мониторинга и оперативных действий сократили угрозу. Это большая эффективная совместная работа всех.
Вячеслав Гладков

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#Кристина Семенчук#Диверсия#МЧС#Мосты#Охрана#Происшествия#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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