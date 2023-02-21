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Белгородский суд отправил на 3,5 года в колонию двух обвиняемых в подготовке диверсии

21 февраля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Мужчины направляли данные о российских военнослужащих на сайт «Миротворец» и готовили диверсию на участке железной дороги. За это их приговорили к 3,5 года в колонии строгого режима, сообщили в региональном УФСБ.

Двое белгородцев попали в тюрьму из-за пособничества ВСУ. Мужчины готовили диверсию на ж/д путях и сообщали данные о российских военнослужащих, участвующих в СВО, на сайт «Миротворец».

Помощью противнику фигуранты дела занялись в марте 2022 года. Они договорились повредить железную дорогу в районе Томаровки Яковлевского горокруга перед следованием поезда.

Обвиняемые надеялись, что поезд сойдёт с рельсов. Это могло привести к повреждению военной техники и жертвам среди военнослужащих. Всё это белгородцы планировали снять на видео и выложить в Сеть.

Против мужчин возбудили уголовное дело за подготовку к диверсии. По решению суда они отправятся в колонию строгого режима на три года и шесть месяцев.

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#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Уголовное дело#Спецоперация#Задержание#Диверсанты#Железная дорога#Наталья Корявых#Миротворец#ВСУ#Пособничество#Происшествия
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