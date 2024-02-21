Свято-Троицкий, Островского, Крейда: где в Белгороде к маю обновят разметку?

Ранее сообщалось, что на перекрёстке улицы Губкина и проспекта Ватутина изменят дорожную разметку. Дело в том, что в ходе ремонта в 2022 году на участке сделали «две ловушки» для водителей. В мэрии пообещали исправить ситуацию в 2024 году.