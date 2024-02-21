Свято-Троицкий, Островского, Крейда: где в Белгороде к маю обновят разметку?

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
В Белгороде обновят разметку на дорогах. На эти работы готовы потратить 30 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 28 февраля. Определят подрядчика 1 марта. Завершить нанесение разметки необходимо до 1 мая.
Согласно контракту, дорожную разметку нанесут на 21 участке дорог. Это Соборная площадь, Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, Гражданский проспект, улицы Вокзальная и Попова, проспект Славы, Преображенская, Харьковская, Супруновская, Белгородского полка, Белгородский проспект, Чумичова, Победы, Островского, Богданка. Также в перечень работ вошли три перекрёстка: Дзгоева — Макаренко, Волчанская — Михайловское шоссе, Губкина — Магистральная.
Дорожную разметку необходимо наносить в применением термопластика или холодного пластика со структурной поверхностью. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что на перекрёстке улицы Губкина и проспекта Ватутина изменят дорожную разметку. Дело в том, что в ходе ремонта в 2022 году на участке сделали «две ловушки» для водителей. В мэрии пообещали исправить ситуацию в 2024 году.