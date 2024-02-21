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Дорожная разметка

Свято-Троицкий, Островского, Крейда: где в Белгороде к маю обновят разметку?

21 февраля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Дорожная разметка

В Белгороде на нанесение дорожной разметки потратят 30 млн рублей

Разметку обновят на 21 участке дорог областного центра. Завершить работы необходимо до начала мая. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Сюжет
Дороги

В Белгороде обновят разметку на дорогах. На эти работы готовы потратить 30 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 28 февраля. Определят подрядчика 1 марта. Завершить нанесение разметки необходимо до 1 мая.

Согласно контракту, дорожную разметку нанесут на 21 участке дорог. Это Соборная площадь, Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, Гражданский проспект, улицы Вокзальная и Попова, проспект Славы, Преображенская, Харьковская, Супруновская, Белгородского полка, Белгородский проспект, Чумичова, Победы, Островского, Богданка. Также в перечень работ вошли три перекрёстка: Дзгоева — Макаренко, Волчанская — Михайловское шоссе, Губкина — Магистральная.

Дорожную разметку необходимо наносить в применением термопластика или холодного пластика со структурной поверхностью. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что на перекрёстке улицы Губкина и проспекта Ватутина изменят дорожную разметку. Дело в том, что в ходе ремонта в 2022 году на участке сделали «две ловушки» для водителей. В мэрии пообещали исправить ситуацию в 2024 году.

Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку
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