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Дорожная разметка

На дорогах в Белгороде нанесут разметку за 9,2 млн рублей

15 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Дорожная разметка
Белгорблагоустройство опубликовало закупку на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Управление ищет подрядчика, заявки подаются до 25 сентября.

В Белгороде на дорогах нанесут разметку за 9,2 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Управление ищет подрядчика, который займётся указанными работами. Заявки подаются до 25 сентября. Подрядчика определят 27 сентября.

От рабочих требуется нанести белую и жёлтую разметку. Планируется в общем провести работы на 64 участках. Общая площадь нанесённой разметки составит почти 34,7 тыс. кв. м. Добавим, что обновлённая разметка появится в разных частях города.

Завершить работы необходимо в течение 30 дней после заключения контракта. Источником финансирования в документе указаны средства бюджетных учреждений.

Подробнее ознакомиться с тем, на каких участках появится обновлённая разметка, можно на прикреплённых ниже скриншотах.

Напомним, ранее стало известно, что ИП из Москвы будет заниматься нанесением разметки на дороги Белгорода. На городских улицах появится новая разметка, на которую потратят свыше 39 млн рублей.

Список адресов в Белгороде, где появится новая разметка Список адресов в Белгороде, где появится новая разметка
Список адресов в Белгороде, где появится новая разметка Список адресов в Белгороде, где появится новая разметка
Список адресов в Белгороде, где появится новая разметка
Фото: скриншот с сайта госзакупок
ИП из Москвы будет заниматься нанесением разметки на дороги Белгорода
Узнать подробнее
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#Белгородская область#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Разметка#Белгорблагоустройство#Белгород#Наталья Корявых
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