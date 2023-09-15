На дорогах в Белгороде нанесут разметку за 9,2 млн рублей

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгороде на дорогах нанесут разметку за 9,2 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Управление ищет подрядчика, который займётся указанными работами. Заявки подаются до 25 сентября. Подрядчика определят 27 сентября.
От рабочих требуется нанести белую и жёлтую разметку. Планируется в общем провести работы на 64 участках. Общая площадь нанесённой разметки составит почти 34,7 тыс. кв. м. Добавим, что обновлённая разметка появится в разных частях города.
Завершить работы необходимо в течение 30 дней после заключения контракта. Источником финансирования в документе указаны средства бюджетных учреждений.
Подробнее ознакомиться с тем, на каких участках появится обновлённая разметка, можно на прикреплённых ниже скриншотах.
Напомним, ранее стало известно, что ИП из Москвы будет заниматься нанесением разметки на дороги Белгорода. На городских улицах появится новая разметка, на которую потратят свыше 39 млн рублей.