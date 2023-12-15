Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Как объяснил нам белгородец, который попросил представить его как Александр Гук, в ходе ремонта перекрёстка на Губкина-Ватутина в 2022 году на западном примыкании сделали «две ловушки» для водителей. Говоря простыми словами, речь идёт об участке дороги по ул. Губкина, где водители могут повернуть налево и направиться к центру Белгорода.
Первая «ловушка» связана с тем, что водителям, въезжающим с улицы Губкина на перекрёсток, ликвидировали зону накопления для поворота налево с последующим движением к центру города. В итоге левые колёса автомобиля попадают на островок безопасности, а это уже нарушение правил, за которое положен штраф.
«Пространство между двойной сплошной разметкой на улице Губкина в районе перекрестка разрослось до такой степени, что для машин не осталось места. Не понятно, зачем делать широкие улицы, если львиную долю посредине занимает „зебра“ ненужного „островка безопасности“».
Александр Гук, житель Белгорода
Вторая «ловушка» связана с тем, что из-за новой разметки на западном примыкании водитель практически не может развернуться без нарушений и может даже создать аварийную ситуацию. Притом рядом нет никаких дорожных знаков, которые бы запрещали разворот, и, по словам Александра, «только въехав на перекресток, водитель понимает, что он в западне».
До прошлогоднего ремонта у горизонтальной дорожной разметки была своя проблема — завершать разворот водителям приходилось на достаточно узкой полосе движения, так как с другой стороны движения она была ограничена сплошной линией. Из-за этого водители при начале разворота занимали крайнее правое положение, чтобы вписаться в разворот без наезда на сплошную линию.
Но новая разметка, по словам белгородца, исправив прошлую проблему, создала новую, которая может привести к ДТП. Теперь у водителей нет проблем с завершением разворота — там нанесены пунктирные линии разметки, наезд на которые и их пересечение не грозят водителям штрафами. Однако линии нанесли несимметрично — разворот без наезда на сплошную линию разметки возможен на трёх из четырех направлений.
Также при нанесении разметки у западного выезда явно не учитывался радиус разворота, который у каждого автомобиля разный — от 4,5 до 10 метров. Как итог — водители в поисках возможности развернуться по-разному считывают горизонтальную дорожную разметку на перекрёстке, из-за этого может произойти ДТП.
«До ремонта 2022 года на западном примыкании была протяженная зона накопления не менее чем на четыре-пять машин до первой стоп-линии, а пунктирная разметка на перекрёстке не препятствовала выполнению разворотов», — подытожил Александр.
Нынешняя разметка перекрёстка, по мнению белгородца, оставляет для водителей «ловушки», чтобы они нарушали ПДД и платили штрафы.
Белгородец также рассказал Бел.Ру, что направил обращения по эти двум проблемам в мэрию Белгорода, но никакой реакции не дождался, и тогда обратился к губернатору области. В итоге ответ от администрации не просто пришёл, но и в нём пообещали, что в 2024 году ситуация будет исправлена.
Мэрия сообщила, что в весенне-летний период «при наступлении благоприятных погодных условий» на этом участке дороги изменят горизонтальную дорожную разметку с 1.1 «Сплошная линия» на 1.11 «Сплошная и прерывистая линия».
А что касается заторов, то сейчас прорабатывают вопрос выделения дополнительной левоповоротной полосы по ул. Губкина, при движении со стороны ул. Щорса, как на противоположной стороне перекрёстка. Если ОГИБДД УМВД России согласует изменения, то работы выполнят в 2024 году.
Напомним, ранее читатель обращался к нам по поводу проблемы на другом перекрёстке — у перехода в центре Белгорода, где должен быть «треугольник видимости», стоят ели, из-за которых водители и пешеходы не видят друг друга. На его жалобу в мэрии не отреагировали, но на запрос Бел.Ру ответили, что обсуждается вопрос об обрезке деревьев.