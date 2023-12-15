Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку

Белгородец также рассказал Бел.Ру, что направил обращения по эти двум проблемам в мэрию Белгорода, но никакой реакции не дождался, и тогда обратился к губернатору области. В итоге ответ от администрации не просто пришёл, но и в нём пообещали, что в 2024 году ситуация будет исправлена.