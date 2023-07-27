На дорожную разметку в Белгороде потратят 58,8 млн рублей

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Согласно документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который нанесёт горизонтальную дорожную разметку. Максимально на работы готовы направить 58,8 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.
Наносить разметку будут холодным пластиком (14 983 м²) и термопластиком (16 158 м²). Перед началом работ подрядчик произведёт демаркировку старых линий разметки (в местах, где это необходимо), а также очистит поверхности дорожного покрытия от пыли, грязи, масел, старой разметки.
Затем поверхность асфальтобетонных покрытий обработают специальными грунтовками (праймерами), а далее нанесут осевые линии горизонтальной разметки, линии рядности, краевые линии и разметки пешеходных переходов, символов, островков безопасности и т. д.
Наносить разметку будут на следующих участках:
К работам приступят с даты заключения контракта. Завершить их должны в течение 30 календарных дней. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 3 августа.