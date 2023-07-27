На дорожную разметку в Белгороде потратят 58,8 млн рублей

Наносить разметку будут холодным пластиком (14 983 м²) и термопластиком (16 158 м²). Перед началом работ подрядчик произведёт демаркировку старых линий разметки (в местах, где это необходимо), а также очистит поверхности дорожного покрытия от пыли, грязи, масел, старой разметки.