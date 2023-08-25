ИП из Москвы будет заниматься нанесением разметки на дороги Белгорода

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Белгороде на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки потратят 39 млн 116 тыс. 171 рублей. Управление Белгорблагоустройства заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Ларисой Вольновой. Дата начала исполнения контракта — 18 августа. Подрядчику необходимо выполнить работы в течение 30 дней.
Интересно, что Лариса Вольнова как ИП зарегистрирована в Москве и получала в предыдущие годы контракты на нанесение разметки в Подмосковье, чаще всего — в Мытищах.
Разметку будут наносить холодным пластиком и термопластиком. Горизонтальная разметка будет выполнена на дорогах местного значения II–IV категории. Рабочим предстоит очистить поверхность дорожного покрытия от пыли, грязи и старой разметки механизированным ручным способом, перед нанесением линий обработать поверхность специальными грунтовками. Также специалисты должны подготовить материал, нанести осевые линии горизонтальной разметки, линии рядности, краевые линии, сделать разметку пешеходных переходов, символов, островков безопасности. Толщина нанесенной горизонтальной разметки пластичными материалами должна составлять не менее 2 мм.
Список улиц, на которых ожидается обновление, представлен на фото.