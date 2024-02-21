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Мошенник

Попалась на удочку аферистов: студентка из Белгорода потеряла 4,5 млн рублей

21 февраля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник

Мошенники обманули белгородскую студентку на 4,5 млн рублей

Девушка хотела заработать на бирже криптовалют, но её обманули. Потеряла молодая белгородка 4,5 млн рублей: деньги она попросила у родственников и взяла из личных накоплений, сообщили в региональном УМВД.

19-летняя студентка из Белгорода потеряла крупную сумму, связавшись с аферистами. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что заинтересовалась возможностью заработка на бирже криптовалют. Студентка под руководством кураторов зарегистрировалась на платформе и установила несколько приложений, а затем начала вносить деньги на виртуальный счёт. Вывести средства потерпевшая уже не смогла.

Для этого якобы нужны были новые вложения. Наставники заставляли вносить белгородку деньги под предлогом оплаты страховки, размораживания счёта. В итоге девушка потратила более 4,5 млн рублей. Часть она занимала у родственников и знакомых, остальная сумма — её собственные накопления.

Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, лжеюрист из Белгорода пообещал решить вопрос с уголовным делом за 2,5 млн рублей. Он забрал деньги и исчез. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника уже осудили.

Лжеюрист пообещал решить вопрос с уголовным делом за 2,5 млн, взял деньги и исчез
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