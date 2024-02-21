Попалась на удочку аферистов: студентка из Белгорода потеряла 4,5 млн рублей

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что заинтересовалась возможностью заработка на бирже криптовалют. Студентка под руководством кураторов зарегистрировалась на платформе и установила несколько приложений, а затем начала вносить деньги на виртуальный счёт. Вывести средства потерпевшая уже не смогла.