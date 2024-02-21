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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:48

Учёные нашли связь между «невротизмом» и ранним старением сердца

Люди с тревожностью рискуют умереть раньше? Что говорят учёные

21 февраля 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

Учёные нашли связь между «невротизмом» и ранним старением сердца

Исследователи выяснили, что некоторые черты характера связаны с ранними признаками старения сердца. Речь о тревожности, раздражительности и чрезмерном беспокойстве. Подробности сообщают «Новые известия».

Группа специалистов под руководством Лондонского университета королевы Марии выяснила, что некоторые черты характера связаны с ранними признаками старения сердца. В исследовании участвовали более 36 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Оказалось, что «невротические» черты личности связаны с меньшими размерами и худшим функционированием желудочков сердца. Речь идёт о тревожности, чрезмерном беспокойстве, раздражительности. Это может говорить о слабом здоровье сердца. Интересно, что такая связь чаще прослеживается у мужчин, чем у женщин, пишет издание.

Однако о влиянии стресса и негативных эмоций на развитие сердечных заболеваний в научном сообществе говорят уже давно. Дело в том, что при стрессе пульс учащается, артериальное давление растёт, мышцы напрягаются. У некоторых людей стресс является уже хроническим. При нём растёт масса тела, повышается артериальное давление, ухудшается сон.

Избежать стресса полностью всё равно невозможно, но можно уменьшить его пагубное влияние. Для этого рекомендуют фитнес, дыхательную гимнастику, поиск собственных техник для расслабления.

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#Здоровье#Россия#Фитнес#Наталья Корявых#Стресс#Тревожность
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