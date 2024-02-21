Люди с тревожностью рискуют умереть раньше? Что говорят учёные

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Группа специалистов под руководством Лондонского университета королевы Марии выяснила, что некоторые черты характера связаны с ранними признаками старения сердца. В исследовании участвовали более 36 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет.
Оказалось, что «невротические» черты личности связаны с меньшими размерами и худшим функционированием желудочков сердца. Речь идёт о тревожности, чрезмерном беспокойстве, раздражительности. Это может говорить о слабом здоровье сердца. Интересно, что такая связь чаще прослеживается у мужчин, чем у женщин, пишет издание.
Однако о влиянии стресса и негативных эмоций на развитие сердечных заболеваний в научном сообществе говорят уже давно. Дело в том, что при стрессе пульс учащается, артериальное давление растёт, мышцы напрягаются. У некоторых людей стресс является уже хроническим. При нём растёт масса тела, повышается артериальное давление, ухудшается сон.
Избежать стресса полностью всё равно невозможно, но можно уменьшить его пагубное влияние. Для этого рекомендуют фитнес, дыхательную гимнастику, поиск собственных техник для расслабления.