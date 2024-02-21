Люди с тревожностью рискуют умереть раньше? Что говорят учёные

Однако о влиянии стресса и негативных эмоций на развитие сердечных заболеваний в научном сообществе говорят уже давно. Дело в том, что при стрессе пульс учащается, артериальное давление растёт, мышцы напрягаются. У некоторых людей стресс является уже хроническим. При нём растёт масса тела, повышается артериальное давление, ухудшается сон.