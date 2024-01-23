Карпы против стресса: в Белгороде проведут занятия по арт-терапии

На уроке будет присутствовать и автор проекта Центр сопровождения онкопациентов Евгения Кондратюк. Пару лет назад она сама столкнулась с онкозаболеванием: узнала о диагнозе во время беременности, однако после родов смогла выйти в ремиссию.