Карпы против стресса: в Белгороде проведут занятия по арт-терапии

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака» приглашает взрослых белгородцев с онкологией на арт-терапию. Организаторы считают, что творческий процесс позволит пациентам снизить уровень стресса, отдохнуть и получить позитивные эмоции.
Урок проведут 26 января на втором этаже дома № 8 по улице Архиерейской. Начало занятия — в 16:00. На занятии белгородцы будут рисовать карпа акрилом на холсте.
На уроке будет присутствовать и автор проекта Центр сопровождения онкопациентов Евгения Кондратюк. Пару лет назад она сама столкнулась с онкозаболеванием: узнала о диагнозе во время беременности, однако после родов смогла выйти в ремиссию.
Мне много пишут девушки, женщины, кто тоже проходит через лечение, и все мы понимаем, что для того, чтобы победить, нужны дополнительные ресурсы. Занятия арт-терапией станут такой поддержкой для всех желающих.
Евгения Кондратюк