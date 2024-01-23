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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Художник

Карпы против стресса: в Белгороде проведут занятия по арт-терапии

23 января 2024, 14:42
Фото: 1MI
Художник

В Белгороде организуют занятия по арт-терапии для пациентов с онкологией

В эту пятницу, 26 января, белгородцев с онкологией приглашают на арт-терапию. Предполагается, что такое занятие поможет пациентам расслабиться, снизить уровень стресса и получить позитивные эмоции, сообщили в «Святом Белогорье против детского рака».

Благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака» приглашает взрослых белгородцев с онкологией на арт-терапию. Организаторы считают, что творческий процесс позволит пациентам снизить уровень стресса, отдохнуть и получить позитивные эмоции.

Урок проведут 26 января на втором этаже дома № 8 по улице Архиерейской. Начало занятия — в 16:00. На занятии белгородцы будут рисовать карпа акрилом на холсте.

На уроке будет присутствовать и автор проекта Центр сопровождения онкопациентов Евгения Кондратюк. Пару лет назад она сама столкнулась с онкозаболеванием: узнала о диагнозе во время беременности, однако после родов смогла выйти в ремиссию.

Мне много пишут девушки, женщины, кто тоже проходит через лечение, и все мы понимаем, что для того, чтобы победить, нужны дополнительные ресурсы. Занятия арт-терапией станут такой поддержкой для всех желающих.
Евгения Кондратюк
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Пациенты#Онкология#Евгения Кондратюк#Арт-терапия#Белгород#Александра Склярова
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