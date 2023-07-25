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Какие родинки считаются опасными? Отвечает онколог

25 июля 2023, 14:55
Фото: 1MI

Детский онколог рассказал об опасности некоторых родинок

По мнению медика, большинство родинок — доброкачественные и угрозы не несут. Но существуют кожные образования, перерождающиеся в злокачественные. Подробности сообщает издание «Орелtimes».

Заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. Круглой Иван Фисюн рассказал, что новообразования кожи часто путают с родинками. Если закрались сомнения, стоит обратиться к врачу-дерматологу, который наверняка определит, родинка это или нет.

Родинки с неровными краями нередко могут стать злокачественными. Зачастую они располагаются в местах, склонных к травмированию и активному трению — например, на стопах или в ногтевом ложе.

Частая травматизация может привести к перерождению злокачественных клеток. За такими образованиями необходимо постоянное наблюдение или удаление, отметил онколог.

Если травмирование родинки всё же произошло, нужно дождаться её заживления — это примерно 7-10 дней. Обязательно посещение врача-онколога, который оценит состояние образования.

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#Таисия Некрасова#Врач#Онкология#Медицина#Орловская область#Родинки#Новообразования
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