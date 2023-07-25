Какие родинки считаются опасными? Отвечает онколог

Заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. Круглой Иван Фисюн рассказал, что новообразования кожи часто путают с родинками. Если закрались сомнения, стоит обратиться к врачу-дерматологу, который наверняка определит, родинка это или нет.