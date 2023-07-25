Какие родинки считаются опасными? Отвечает онколог

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. Круглой Иван Фисюн рассказал, что новообразования кожи часто путают с родинками. Если закрались сомнения, стоит обратиться к врачу-дерматологу, который наверняка определит, родинка это или нет.
Родинки с неровными краями нередко могут стать злокачественными. Зачастую они располагаются в местах, склонных к травмированию и активному трению — например, на стопах или в ногтевом ложе.
Частая травматизация может привести к перерождению злокачественных клеток. За такими образованиями необходимо постоянное наблюдение или удаление, отметил онколог.
Если травмирование родинки всё же произошло, нужно дождаться её заживления — это примерно 7-10 дней. Обязательно посещение врача-онколога, который оценит состояние образования.