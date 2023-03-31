У каждого пятого белгородца нашли серьёзные проблемы со стрессом

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Белгороде на четвёртом этаже ТРЦ «Мега Гринн» 30 марта прошла профилактическая акция, на которой горожане посетили различные обследования. По результатам оказалось, что у каждого пятого пациента имеются серьёзные проблемы со стрессом. Только 10% посетителей имеют нормальные показатели регулярных систем организма.
Проблемы с уровнем холестерина выявлены у трети посетителей. Экспресс-анализ на сахар показал, что у половины обследовавшихся имеются проблемы с уровнем сахара. У 50% белгородцев высокое артериальное давление.
Медики отмечают, что хотя это и не диагнозы, но серьёзный повод пройти дополнительное обследование.
«Такие акции — прекрасная возможность получить помощь профессионалов в том, как сохранить своё здоровье, избавиться от вредных привычек, оказать неотложную помощь себе и близким, что нужно изменить в своей жизни, чтобы она была долгой и полноценной», — рассказала главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.
Ранее в «МегаГринне» прошла акция по борьбе с вредными привычками, где все желающие могли проконсультироваться с психологом и наркологом.