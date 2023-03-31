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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

У каждого пятого белгородца нашли серьёзные проблемы со стрессом

31 марта 2023, 10:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Около 150 человек прошли бесплатное обследование у врачей в «Мега Гринне». У каждого пятого горожанина выявили серьёзные проблемы со стрессом. Всего у 10% обследованных здоровье в норме, рассказали в пресс-службе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Сюжет
Медики

В Белгороде на четвёртом этаже ТРЦ «Мега Гринн» 30 марта прошла профилактическая акция, на которой горожане посетили различные обследования. По результатам оказалось, что у каждого пятого пациента имеются серьёзные проблемы со стрессом. Только 10% посетителей имеют нормальные показатели регулярных систем организма.

Проблемы с уровнем холестерина выявлены у трети посетителей. Экспресс-анализ на сахар показал, что у половины обследовавшихся имеются проблемы с уровнем сахара. У 50% белгородцев высокое артериальное давление.

Медики отмечают, что хотя это и не диагнозы, но серьёзный повод пройти дополнительное обследование.

«Такие акции — прекрасная возможность получить помощь профессионалов в том, как сохранить своё здоровье, избавиться от вредных привычек, оказать неотложную помощь себе и близким, что нужно изменить в своей жизни, чтобы она была долгой и полноценной», — рассказала главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.

Ранее в «МегаГринне» прошла акция по борьбе с вредными привычками, где все желающие могли проконсультироваться с психологом и наркологом.

Уровень стресса белгородцев бесплатно проверят в «Мега Гринне»
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#Ольга Аксёнова#Обследование#Медики#Мега гринн#Стресс#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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