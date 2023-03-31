У каждого пятого белгородца нашли серьёзные проблемы со стрессом

«Такие акции — прекрасная возможность получить помощь профессионалов в том, как сохранить своё здоровье, избавиться от вредных привычек, оказать неотложную помощь себе и близким, что нужно изменить в своей жизни, чтобы она была долгой и полноценной», — рассказала главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.